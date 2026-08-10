Scandal și anchetă la Constanța, după ce un om de afaceri și-a trimis elicopterul să-i ia fiica de la un centru de echitație

Scandal și anchetă la Constanța, după ce un om de afaceri și-a trimis elicopterul să-i ia fiica de la un centru de echitație. FOTO: Colaj foto Antena 3 CNN

Este anchetă la Constanța după ce un om de afaceri și-a trimis elicopterul să-și ia fiica de la un centru de echitație. Curenții puternici produși de elice au provocat pagube în zonă, dar și pe terasa unde erau mai mulţi turişti. Hainele și obiectele clienților au fost împrăștiate, iar mai multe bunuri au fost distruse. Mai multe persoane au sunat la 112, iar Poliţia a deschis un dosar penal.

Polițiștii au fost chemați prin 112.

Incidentul s-a produs în curtea clubului ecvestru Black Sea Horses din Culmea.

"Astăzi, în jurul orei 15.00, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Ovidiu au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui complex/centru de echitaţie din zona localităţii Culmea, ar fi aterizat un elicopter, care ar fi provocat mai multe pagube materiale", a anunţat, duminică, IPJ Constanţa.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că aeronava privată ar fi aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate.

"De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului ar fi aterizat şi decolat în incinta societăţii menţionate, fără acordul sau înştiinţarea conducerii complexului. Menţionăm că, din informaţiile primite până la acest moment, nicio persoană nu a fost vătămată", a mai transmis sursa citată.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii vor stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.