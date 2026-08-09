Ambulanţă atacată cu topoare în Cluj, după ce localnicii au crezut un zvon de pe TikTok că ar "fura copii". Şoferul, grav rănit

Ambulanţă atacată cu topoare în Cluj. Foto: Facebook/ SMURD

O ambulanţă a fost atacată cu bâte, topoare şi pietre în comuna Recea Cristur, din judeţul Cluj, după ce mai multe persoane au crezut dezinformările şi fake news apărute pe TikTok, conform cărora echipajul ar "fura copii". Medicii fuseseră chemaţi pentru un pacient bolnav, dar intervenţia medicilor s-a transformat într-un atac violent la adresa lor.

În momentul în care ambulanţa a ajuns în localitate pentru a lua pacientul pentru care fuseseră chemaţi, oamenii au început să le reproşeze medicilor că au venit ca să "fure copii".

Când "Salvarea" a vrut să plece cu pacientul bolnav spre spital, o maşină a blocat calea ambulanţei. Au coborât mai mulţi indivizi cu bâte şi topoare şi au început să lovească în ambulanţă. Parbrizul a fost spart, iar cioburile l-au rănit pe şofer la ochi.

Până la urmă, echipajul medical a reuşit să scape de atac şi să plece cu ambulanţa la spitalul din Cluj-Napoca. Şoferul rănit a fost operat la ochi şi va avea nevoie de îngrijiri medicale timp de 3 luni.