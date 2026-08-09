Cupolă de foc asupra României. Urmează trei zile cu căldură extremă și nopți tropicale. ANM a emis Cod galben de caniculă

1 minut de citit Publicat la 10:21 09 Aug 2026 Modificat la 10:21 09 Aug 2026

Meteorologii au emis duminică o avertizare Cod galben de caniculă pentru șapte județe din vestul și nord-vestul țării. Foto: Agerpres

Meteorologii au emis duminică o avertizare Cod galben de caniculă pentru șapte județe din vestul și nord-vestul țării. Atenționarea este valabilă de luni, ora 10.00, până marți, la aceeași oră.

Sunt vizate județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și un disconfort termic accentuat. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală.

Luni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 34 de grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, respectiv între 34 și 36 de grade în Banat și Crișana.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. În Dealurile de Vest, temperaturile minime nocturne se vor situa, izolat, între 21 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În paralel, meteorologii au emis o informare valabilă de luni, ora 10.00 până miercuri ora 21.00. Sunt prognozate caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în mai multe regiuni ale țării.

Luni, canicula va afecta vestul României. Marți, temperaturile foarte ridicate se vor extinde în vest, nord-vest și sud, precum și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Miercuri, vremea caniculară va persista local în sudul și sud-vestul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade. Marți, în Câmpia de Vest, valorile termice vor ajunge la 37-38 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Fenomenul se va manifesta luni în regiunile vestice și sud-vestice, marți mai ales în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Pe arii restrânse din vestul și sudul țării vor fi nopți tropicale. Cele mai ridicate temperaturi minime, de până la 22-23 de grade, sunt prognozate în Dealurile de Vest și pe litoral.