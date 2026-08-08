HĂRȚI. Meteorologii au extins Codurile galbene de caniculă, ploi torențiale și grindină. Avertizare de vijelii pentru București

1 minut de citit Publicat la 10:31 08 Aug 2026 Modificat la 10:35 08 Aug 2026

Meteorologii au extins Codurile galbene de caniculă, ploi torențiale și grindină Foto: Hepta

Meteorologii au extins avertizările de caniculă, vijelii, ploi torențiale și grindină și au emis sâmbătă trei noi alerte Cod galben de caniculă.

Prima avertizare Cod galben este valabilă sâmbătă, între orele 10.00 și 21.00, și vizează Banatul, Oltenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Valul de căldură va persista în aceste regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Vremea va deveni caniculară, în special în orele după-amiezii.

O a doua avertizare Cod galben este valabilă între orele 10.00 și 23.00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și nordul Dobrogei.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu rafale care vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului sunt prognozate local și în vestul și sud-vestul țării. În aceste regiuni, rafalele vor ajunge la 40-45 km/h, iar izolat pot depăși 50-55 km/h.

Cea de-a treia avertizare Cod galben intră în vigoare la ora 12.00 și este valabilă până la ora 22.00.

Sunt vizate jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și zonele montane. Aici vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor avea viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse pot depăși 80 km/h.

Furtunile vor fi însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, de grindină cu diametrul de 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat. În special în zonele montane, pe arii restrânse se pot acumula între 30 și 50 de litri pe metru pătrat.

Avertizările sunt valabile și pentru București și județul Ilfov.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile, pe suprafețe mai mici, și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei.