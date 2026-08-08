Formula 1: De la „Șobolanul”, până la „Finlandezul zburător” și „The Iceman”. Cum și-au câștigat piloții poreclele celebre

De la stânga la dreapta: Niki Lauda, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen. Colaj Foto: Getty Images / Profimedia Images

În Formula 1, poreclele pot varia de la unele drăgăstoase și amuzante până la altele ridicole și aproape jignitoare, dar ele evocă imediat imaginea unui anumit pilot, contribuind la moștenirea sa în Formula 1. De la porecla celebrului Niki Lauda, „Șobolanul”, până la „Finlandezul zburător” Mika Hakkinen sau Kimi Raikkonen, „The Iceman”, Formula 1 a analiza modul în care piloții și-au căpătat poreclele celebre în lumea motorsportului.

Porecla pilotului de la Cadillac, Sergio Perez, are o origine destul de banală. „Checo”, în țara sa natală, Mexic, este o formă prescurtată obișnuită a prenumelui Sergio.

Cu toate acestea, s-a bucurat și de o perioadă în care a fost cunoscut drept „Ministrul mexican al Apărării” în timpul perioadei sale la Red Bull, denumire inventată după ce a dus o luptă zdravănă împotriva lui Lewis Hamilton în finala sezonului 2021 de la Abu Dhabi. Cu titlul de Campion Mondial în joc, Perez l-a ținut în frâu pe Hamilton, pe atunci aflat la Mercedes, pentru a-i permite coechipierului său, Max Verstappen, să-și reducă deficitul, contribuind astfel la deschiderea drumului pentru ca olandezul să-și asigure primul titlu.

Sergio Perez. Foto: Getty Images

Albono

Porecla lui Alex Albon își are originea din primele zile ale carierei sale în motorsport, când piloții trebuiau să își afișeze clar grupa de sânge pe combinezoane în caz de urgență medicală. Prin urmare, pe combinezonul său era tipărit „A. Albon O+”, care se putea citi cu ușurință ca „Albono”.

Alex Albon. Foto: Getty Images

„Smooth Operator”

Carlos Sainz a pilotat atât pentru Ferrari, cât și pentru Williams de când a fost poreclit, fără să vrea, „Smooth Operator”, care datează din perioada sa de succes la McLaren în 2019. Spaniolul tocmai obținuse a doua sa clasare în top 5 la Marele Premiu al Ungariei, când i-a oferit inginerului său de curse o interpretare a piesei „Smooth Operator”, un single din 1984 de Sade, despre care Sainz nu și-a dat seama că este faimoasă după ce a auzit-o cântată la Silverstone.

Acel mesaj radio, repetat la Marele Premiu al Braziliei, a rămas în mintea fanilor ca unul dintre cele mai memorabile momente ale sezonului, echipa fiind nevoită ulterior să-i explice ce înseamnă de fapt melodia.

Carlos Sainz. Foto: Getty Images

„Honey Badger”

Deși Daniel Ricciardo a părăsit F1 în 2024, porecla de „Honey Badger” (n.r. - bursuc de miere) nu va fi uitat prea curând. Un australian energic și adesea zâmbitor, Ricciardo a fost simultan una dintre cele mai mari personalități ale paddock-ului și un competitor acerb, ceea ce i-a adus comparația cu un bursuc de miere, un mamifer cunoscut pentru agresivitatea și puterea sa.

„Bursucii de miere sunt drăgălași și pufoși, super arătoși. Dar când li se ia ce e al lor, ei ripostează și cred că a fost cam ca alter ego-ul meu când m-am urcat la volan”, a explicat el odată.

Daniel Ricciardo. Foto: Getty Images

Inspector Seb

Ambiția și cruzimea lui Sebastian Vettel au contribuit enorm într-o carieră care a inclus patru titluri de Campion Mondial, dar la fel de mult au contribuit și inteligența sa. Germanul avea o înclinație pentru a analiza mașinile din jurul său, fiind văzut frecvent plimbându-se prin paddock pentru a observa detaliile complicate ale rivalilor săi. Era un obicei mai puțin subtil, iar acest obicei i-a adus porecla veselă de „Inspector Seb”.

Sebastian Vettel. Foto: Getty Images

„The Iceman”

Cu mult înainte de „Cold” Palmer al lui Chelsea, F1 îl avea pe Kimi „The Iceman” Raikkonen, un personaj atrăgător atât pe pistă, cât și în afara ei. Ron Dennis a fost cel care i-a dat porecla în perioada petrecută la McLaren, dar finlandezul a purtat-o ​​de-a lungul anilor și este încă amintit pentru abordarea sa nonșalantă față de îndatoririle sale pe pistă și în relația cu mass-media.

Kimi Raikkonen. Foto: Profimedia Images

Britney

Deși majoritatea oamenilor ar adora reputația care vine odată cu porecla „The Iceman”, probabil că nu poți spune același lucru despre poreclia lui Nico Rosberg, „Britney”. Când germanul a apărut pentru prima dată în paddock cu Williams în 2006, părul său blond atrăgător și aspectul tânăr l-au determinat pe coechipierul său, Mark Webber, să-l compare cu vedeta pop Britney Spears în discuțiile cu inginerii săi.

Cei doi s-au încurcat în finala sezonului din Brazilia, iar Rosberg s-a prăbușit în drum spre boxe, ceea ce l-a făcut pe australian să spună la radio că „Britney e în impas”. Până când și-a asigurat titlul la piloți în 2016, Rosberg era probabil recunoscător că renunțase, în mare parte, la porecla respectivă.

Nico Rosberg. Foto: Getty Images

Finlandezul Zburător

Similar compatriotului său Raikkonen, Mika Hakkinen a fost un om aparent imperturbabil la volan, care avea o dorință neobosită de a pilota la maximum în orice moment, lucru evident din primul moment în care a urcat într-o mașină de curse.

Mentorat de un alt finlandez, Keke Rosberg, Hakkinen a fost unul dintre cei mai mari pretendenți ai lui Michael Schumacher și a ieșit învingător pentru a obține două titluri în 1998 și 1999. Atitudinea sa relaxată, dar concentrată în mașină, precum și viteza sa imensă, l-au ajutat să câștige 20 de Mari Premii și să primească titlul de „Finlandezul Zburător”.

Mika Hakkinen. Foto: Getty Images

Il Leone

Nigel Mansell s-a îndrăgit rapid de fani datorită agresivității și pasiunii sale pure pe pistă, care au sporit și mai mult odată cu alăturarea sa la Ferrari în 1989. Și-a început debutul la legendara echipă cu o victorie în Brazilia și a continuat să-și împingă mașina la limita absolută, demonstrat de o cursă uluitoare de pe locul 12 până la victorie pe Hungaroring.

Curajul pur al britanicului a fost apreciat de fanii italieni, porecliți „tifosi”, care l-au poreclit pe noul lor erou „Il Leone” (Leul).

Nigel Mansell. Foto: Getty Images

Profesorul

Deși Alain Prost avea, fără îndoială, talent brut, abordarea sa logică și cerebrală față de curse l-a transformat într-o forță demnă de luat în seamă. Avea nevoie de această putere intelectuală pentru a-l înfrunta pe Ayrton Senna în timpul rivalității lor intense, adoptând o poziție metodică ce avea să ducă la patru campionate mondiale și la respectabila poreclă „Profesorul”.

Alain Prost. Foto: Getty Images

Șobolanul

Niki Lauda a fost un alt pilot de curse foarte admirat, dar porecla sa, „Șobolanul”, nu reflectă prea bine acest lucru. Inițial cunoscut sub o versiune puțin mai blândă, „Șoarecele”, datorită dinților săi, austriacul a fost ulterior identificat prin derivate precum „Regele Șobolan” și „Super Șobolanul”.

Alții au ales să facă referire la aura sa sistematică și ușor detașată din cockpit cu porecla „Calculatorul”, dar „Șobolanul” a fost cea care a rămas în rândul fanilor.

Niki Lauda. Foto: Getty Images

„Hunt the Shunt”

Înainte de seria sa de succese, James Hunt avea tendința de a se implica în accidente senzaționale. Nefiind genul care să dea înapoi, „Hunt the Shunt” a trecut printr-o fază în care își distrugea mașinile de dragul curselor, lucru pe care l-a oprit de-a lungul anilor, ajungând să câștige Campionatul Piloților în 1976.

James Hunt. Foto: Getty Images

Mr. Monaco

Cu mustața sa tunsă și stilul său concis, Graham Hill era întruchiparea perfectă a pilotului gentleman din anii 1960, ceea ce îl făcea candidatul ideal pentru a fi încoronat „Domnul Monaco”. Dar nu doar imaginea sa a dus la legarea lui pentru totdeauna de Principat: după șase ani de încercări, a urcat pe prima treaptă acolo în 1963 și a obținut alte patru victorii pe emblematicul circuit stradal în 1964, 1965, 1968 și 1969.

În cele din urmă, Senna a mers mai departe pentru a-i bate recordul lui Hill.

Graham Hill. Foto: Getty Images

Black Jack

Poate credeți că porecla sa sugerează altceva, dar Jack Brabham era departe de a fi un jucător neglijent. Mai degrabă, era un pilot intelectual, fără compromisuri, care poseda o abilitate de invidiat în identificarea problemelor unei monopost după doar câteva ture. El a primit proecla „Black Jack” datorită părului său închis la culoare și aspectului misterios, rămânând singura persoană din istorie care a câștigat un campionat într-o mașină care îi poartă propriul nume.

Jack Brabham. Foto: Getty Images

El Maestro

Încă una dintre cele mai mari legende ale acestui sport, Juan Manuel Fangio a fost numit pe bună dreptate „El Maestro”, în special de către unul dintre cei mai mari fani ai săi, Stirling Moss, care i-a fost și coechipier.

Cu cinci titluri de piloți și un palmares superlativ, inclusiv 48 de starturi în primul rând în cele 51 de Mari Premii ale sale, pilotul argentinian a înflorit în primele sezoane de F1.

Juan Manuel Fangio. Foto: Getty Images