Formula 1: Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost fotograf la Marele Premiu al Ungariei

1 minut de citit Publicat la 09:39 27 Iul 2026 Modificat la 09:40 27 Iul 2026

Următoarea etapă a calendarului de F1, Marele Premiu al Olandei, are loc pe 21-23 august. Foto: Peter Magyar / Facebook

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a participat la Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, care a avut loc duminică, dar nu ca spectator, ci ca fotograf, potrivit L'Equipe, scrie, luni, Agerpres.

Petr Pavel, care conduce țara din 9 martie 2023 și este pasionat de curse, a fost întâmpinat de Mohammed Ben Sulayem, președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA).

Liderul ceh, care este și fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a călătorit și în Franța, în luna iunie, pentru a asista la cursa de 24 de ore de la Le Mans, potrivit publicației sportive Motorsport.

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De asemenea, în 2025, el a fost forograf și la Raliul Dakar și a expus ulterior o parte dintre fotografiile sale la Muzeul Național Tehnic din Praga.

„Știți cine e fotograful pe care l-am întâlnit azi pe grila de start de la Hungaroring? Este Petr Pavel, președintele Republicii Cehe, care ne-a vizitat azi în calitate de fotograf amator și persoană privată”, a scris premierul Ungariei, Peter Magyar, pe Facebook.

Marele Premiu al Ungariei a fost câștigat de campionul mondial în exercițiu, Lando Norris. Colegul său de la McLaren, Oscar Piastri, a fost nevoit să abandoneze, alături de cei doi piloți Cadillac, Valtteri Bottas și Sergio Perez. Podiumul a fost completat de Max Verstappen și Kimi Antonelli.

Următoarea etapă a calendarului de F1, Marele Premiu al Olandei, are loc pe 21-23 august.