Tragedie pe șosea în Ungaria: Cel puțin 12 oameni au murit după ce un autocar din Polonia s-a răsturnat într-un șanț

1 minut de citit Publicat la 09:41 16 Aug 2026 Modificat la 10:11 16 Aug 2026

Accident rutier cu victime multiple pe autostrada M3 din Ungaria. Sursă foto: Mezőkövesd Képekben / Mezőkövesd în imagini via Facebook

Un accident rutier cu victime multiple s-a petrecut duminică dimineața în Ungaria, pe autostrada M3 spre Nyíregyháza, între Mezőkeresztes și Mezőnagymihály, scrie presa maghiară.

Index.hu, care citează Departamentul ungar pentru dezastre, precizează că numeroase unități de intervenție au fost trimise la fața locului și caută supraviețuitori în epava vehiculului.

Salvatorii, care au pătruns în autobuzul răsturnat prin geamurile acestuia, ar fi recuperat treizeci și cinci de persoane, mai mulți pasageri fiind prinși sub vehicul.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę pojazd zjechał z autostrady M3 w rejonie Mezőkeresztes i przewrócił się do rowu. Autokarem podróżowało 59 osób. Według najnowszych informacji węgierskich służb zginęło 12 osób, a co najmniej… pic.twitter.com/sMeOe3B6NX — Remiza.pl (@remizacompl) August 16, 2026

"Douăsprezece persoane au fost ucise și alte cel puțin zece au fost grav rănite, după ce un autobuz polonez a căzut într-un șanț pe autostrada M3. Sincere condoleanțe familiilor victimelor! Sunt recunoscător celor implicați în operațiunile de salvare", a scris premierul Peter Magyar pe Facebook.

Conform informațiilor comunicate de autorități, cincizeci și șapte de pasageri și doi șoferi se aflau în autobuzul care efectua o cursă turistică.

Potrivit Serviciului Național de Ambulanță din Ungaria, dintre răniți, o persoană este în stare critică, nouă au suferit leziuni grave, iar 37 au răni ușoare.

Răniții au fost transportați la spitale din Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza și Eger.

În ceea ce privește cetățenia victimelor, nu a existat momentan o confirmare oficială și nominală.

Autocarul avea numere de înmatriculare poloneze, însă autoritățile ungare nu au stabilit dacă toate cele 12 victime decedate sunt setățeni polonezi.

Straszna tragedia na Węgrzech. Wypadek poskiego autokaru na #M3https://t.co/y3P4GHBhWs — Portal i.pl (@portal_ipl) August 16, 2026

Pentru a deplasa epava vehiculului răsturnat, cu o greutate de 24 de tone, au fost trimise macarale civile.

Operațiunea a fost necesară, în contextul informațiilor că au rămas oameni prinși sub autobuz.

Secțiunea afectată a autostrăzii M3 a fost închisă pe durata investigației, traficul fiind deviat către Mezőkeresztes.