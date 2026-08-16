Un bărbat a murit în Făgăraș, în zona unui lac glaciar. Zeci de salvamontiști au fost mobilizați la intervenție

<1 minut de citit Publicat la 09:20 16 Aug 2026 Modificat la 09:20 16 Aug 2026

Un bărbat a murit în Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri. Zeci de salvamontiști au fost mobilizați. Foto: Salvamont Argeș via Facebook

Zeci de salvamontiști din județul Argeș au fost mobilizați, duminică, într-o intervenție de urgență, după ce un bărbat a căzut aproximativ 200 metri, într-o zonă extrem de dificilă din Făgăraș.

Locul tragediei este situat între vârful Viștea Mare și lacul glaciar Iezerul Triunghiular.

Potrivit specialiștilor, porțiunea de la Viștea Mare spre Portița Viștei și căldarea glaciară conține pante foarte abrupte, zone cu stâncărie și grohotiș instabil.

Surse Antena 3 CNN spun că au fost chemați chiar și salvamontiștii care erau liberi.

Victima făcea parte dintr-un grup mai mare. Este vorba despre un bărbat cu vârsta în jur de 55 - 60 de ani.

Un elicopter de la Târgu Mureș urma să decoleze pentru a recupera cadavrul, dar, la ora acestei actualizări, era evaluată și continuarea intervenției terestre, cu salvamontiști.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.