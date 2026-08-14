Un primar din Dolj merge din ușă în ușă să-i convingă pe oameni să scoată aparatele din priză. Reacția sătenilor: "Noi ce mai mâncăm?"

1 minut de citit Publicat la 19:28 14 Aug 2026 Modificat la 19:30 14 Aug 2026

Primarul din Călărași, Dolj, merge din ușă în ușă să-i convingă pe săteni să consume mai puțin curent electric. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Guvernul demis a făcut apel la români să stingă lumina, seara, și consume, în general, mai puțin curent electric, atât la nivel individual, cât și public, pe perioada crizei energetice.

Unii au sfidat îndemnul, însă alții par dispuși să îi dea curs.

În localitatea Călărași din județul Dolj, acolo unde agricultura depinde de electricitate pentru irigații, primarul a mers seara din poartă în poartă și le-a spus localnicilor să scoată din priză aparatele care nu sunt esențiale.

Sătenii din Călărași, Dolj, după ce primarul i-a îndemnat să scoată aparatele din priză: Noi ce mai mâncăm?

„Ce crezi că poți să faci ca să reduci și consumul de energie acasă, astfel încât să nu ai facturile crescute și să ajutăm și spitalele?”, spune primarul în imaginile difuzate de Antena 3 CNN.

„Tragem tot din priză, ce să facem? Dar dacă noi avem totul la frigider, ce facem dacă tragem frigiderul? Ce mai mâncăm?”, îi răspunde un localnic.

„Iluminatul public inițial l-am redus, după care l-am oprit definitiv pe timpul nopții, începând cu ora 12, până la ora 5 dimineața”, a precizat primarul Sorin Sandu.

În contextul stării de alertă din sectorul energetic, orașe precum București, Oradea, Iași, Focșani și Arad au anunțat că aplică măsuri de reducere a consumului de electricitate.