România, dată exemplu negativ de Peter Magyar: „Ei au închis centrala nucleară”. Ungaria scufundă barje și construiește dig pe Dunăre

Magyar a dat exemplul negativ al României pentru închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Foto: Facebook/Peter Magyar

Premierul maghiar Peter Magyar a mers, joi, la centrala nucleară Paks, să verifice stadiul lucrărilor anunțate cu o zi în urmă pentru creșterea nivelului Dunării. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Magyar a dat exemplul negativ al României pentru închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Premierul maghiar a anunțat că au început operațiunile pe Dunăre, în timp ce două reactoare ale centralei Paks funcționează în continuare. Ungaria va scufunda barje pentru a crește nivelul fluviului dar va construi și un dig din pietre.

„Munca la Paks se desfășoară într-un ritm intens. În prezent are loc poziționarea și fixarea primei barje. În scurt timp va ajunge și cea de-a doua barjă. Pe malul drept al Dunării, pregătirea terenului a fost finalizată, lucrările de amenajare a drumurilor sunt în desfășurare, iar a început amplasarea pietrelor, pe baza planurilor elaborate de cei mai buni ingineri. Pe malul stâng, forțele armatei amenajează zona de organizare a șantierului și depozitele. Și pe această parte, lucrările la construcția structurii vor începe chiar astăzi. În prima etapă vor fi încorporate 35.000 de tone de piatră, iar ulterior încă 110.000 de tone”, a scris Magyar.

Acesta a dat România drept exemplu negativ pentru că a închis centrala nucleară.

„În prezent, două turbine ale Centralei Nucleare de la Paks produc energie în condiții de siguranță. Între timp, centrala nucleară din România despre care s-a vorbit atât de mult a trebuit să fie oprită complet. La Paks, specialiștii din domeniul gospodăririi apelor și al energiei, împreună cu armata, desfășoară lucrările coordonat, sub conducerea Oficiului pentru Administrarea Apărării. La ora 15:00, voi prezenta, în cadrul unei conferințe de presă, alături de specialiști, detaliile acestei construcții — o lucrare de o amploare care nu a mai fost văzută de trei decenii”, a anunțat Magyar.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat miercuri, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a cerut „construirea imediată” a unui dig de piatră pe Dunăre și a cerut un plan pentru scufundarea a două barje de câte 80 de metri pentru a crește nivelul Dunării în zona centralei nucleare Paks.

În urmă cu câteva zile, premierul maghiar anunța că nivelul Dunării a crescut cu 19 cm ceea ce a făcut posibilă pornirea unui reactor al centralei nucleare.

România a oprit, joi dimineață, și cel de al doilea reactor de la Cernavodă după ce apa Dunării a scăzut la un nivel la care centrala nu mai putea funcționa în siguranță.