Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față

Din cauza secetei de pe Dunăre, nu se mai poate trage apă prin toate grătarele de aducțiune, care au rămas parțial deasupra apei. Foto: Profimedia Images

Timp de 24 de ore, jumătate din orașul Galați va rămâne fără apă pentru ca operatorul să poată conecta instalația de captare a apei din Dunăre la o sursă de apă de adâncime și să evite astfel eventualele restricții. Priza Dunării nu mai face față nevoilor orașului, având în vedere seceta care a redus nivelul apei la minime istorice. De altfel, restricții la apă sunt în aproximativ 300 de localități din toată țara.

Autoritățile locale au explicat că intervenția este una strategică pentru siguranța și continuitatea alimentării cu apă a orașului Galați, după ce priza de apă a Dunării funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate.

Din cauza secetei de pe Dunăre, nu se mai poate trage apă prin toate grătarele de aducțiune, care au rămas parțial deasupra apei.

„Este o intervenție absolut necesară acum, pentru a proteja continuitatea alimentării cu apă a municipiului Galați într-un moment în care condițiile Dunării impun acțiune și prevenție”, a transmis operatorul de apă.

24 de ore fără apă

Peste o sută de mii de oameni sunt afectaţi de intervenţiile care au loc în această zi la rețeaua de apă din municipiu. Oamenii și-au făcut provizii, iar cei care au uitat sau nu au avut când să facă acest lucru au cisterne la dispoziție în fiecare dintre cele șapte cartiere afectate.

„Oprirea Stației de Tratare și Pompare Uzina de Apă a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a jumătate din oraș, cea care primea apa exclusiv de la priza de apă a Dunării”, a explicat Cornelia Arnautu de la Apa Canal SA Galați.

Deși gălățenii sunt deranjați de situație, înțeleg că a fost generată de seceta prelungită. Totuși, oamenii spun că nu își amintesc ca vreodată seceta de pe Dunăre să fi pus în pericol alimentarea cu apă a orașului.

Priza Dunării nu mai face față nevoilor orașului

Potrivit operatorului local de apă şi canal, se desfăşoară lucrări pentru ca, în loc de apa din Dunăre, să fie folosită apa de adâncime, astfel încât, în situaţia în care nivelul fluviului este foarte scăzut să nu apară probleme.

Din păcate, nici această sursă de adâncime nu va putea oferi apă pentru întregul oraș dacă priza Dunării nu va mai putea furniza nimic.

Dunărea are astăzi la Galați cota de 18 centimetri, cu doar un centimetru peste cota istorică a zilei, de 17 centimetri.

Astfel, autoritățile locale au decis să demareze astăzi lucrările de conectare cu noua conductă, care va permite alimentarea cu apă din sursa de adâncime.

Intervenția constă în cuplarea conductei magistrale de legătură DN 800 mm, cu o lungime de 1,3 kilometri, la magistrala DN 1.200 mm – firul 4 de apă brută de la Priza Dunării, creând astfel posibilitatea alimentării Uzinei de Apă și din sursa de adâncime, respectiv din magistrala DN 1.000 mm Șerbești–Filești.

Prin punerea în funcțiune a acestei conexiuni, operatorul va dispune de o alternativă pentru alimentarea cu apă brută a Uzinei de Apă, esențială în eventualitatea în care scăderea în continuare a nivelului Dunării ar afecta sau ar împiedica funcționarea optimă a Prizei Dunării.

În acest moment, Uzina de Apă este alimentată exclusiv prin conducta magistrală DN 1.200 mm (firul 4) de la Priza Dunării.

Nici veștile de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos nu sunt mai bune. Deja la Galați, cota mai are doar un centimetru până să ajungă la valoarea istorică a zonei. Și nici Dunărea la intrarea în țară nu are un debit foarte departe de minimul istoric.

„Administrația Fluvială draghează în mai multe puncte critice, în special în zona Cernavodă”, a declarat Adrian Maizel, inginer la Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ).

Restricții la apă în aproape 300 de localități

În acest moment, în 181 de localități, care au sisteme centralizate de alimentare cu apă, există restricții la accesul la apă pe anumite intervale.

Cele mai multe localități afectate sunt în Alba, 45, Neamț, 39, și Bihor, 30. Situația este critică și în nord-est: în Iași sunt afectate șase localități, iar în Vaslui, opt.

Restricții sunt și în alte 96 de localități, care nu au sisteme centralizate sau dispun doar parțial de acestea, și unde rezerva de apă a fost afectată de seceta prelungită.

Cele mai multe sunt în Botoșani – 55 de localități, urmat de Neamț, cu zece.

În plus, din cele 130 de secțiuni monitorizate pentru seceta hidrologică, la 48 debitele au coborât sub nivelul minim necesar.