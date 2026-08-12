Antena 3 CNN Externe Ucraina a lovit baza navală rusă de la Novorossiisk. Atacul masiv cu drone ar fi avariat și două terminale pentru exportul cerealelor

Ucraina a lovit baza navală rusă de la Novorossiisk. Atacul masiv cu drone ar fi avariat și două terminale pentru exportul cerealelor

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 15:27 12 Aug 2026 Modificat la 15:27 12 Aug 2026
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Ucraina a lovit baza navală rusă de la Novorossiisk. Atacul masiv cu drone ar fi avariat și două terminale pentru exportul cerealelor
Într-un mesaj pe reţelele sociale, preşedintele ucrainean a descris operaţiunea drept „unică”, deoarece a lovit „ultima fortăreaţă principală a Flotei Ruse de la Marea Neagră”. Foto: Profimedia Images

Ucraina a lovit oraşul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, atac care, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a ţintit baza navală rusă. Mai multe surse ruseşti vorbesc, de asemenea, despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, relatează miercuri agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

Într-un mesaj pe reţelele sociale, preşedintele ucrainean a descris operaţiunea drept „unică”, deoarece a lovit „ultima fortăreaţă principală a Flotei Ruse de la Marea Neagră”.

„Drone reactive Palianiţia, rachete Neptun şi drone maritime au lovit cu precizie ţintele desemnate, respectiv poziţii de apărare antiaeriană, docuri şi infrastructuri portuare”, a susţinut Zelenski.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află oraşul Novorossiisk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona şi a ucis cel puţin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.

La rândul său, primarul oraşului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a vorbit despre avarierea a mai mult de 20 de clădiri rezidenţiale, a patru întreprinderi pe care nu le-a precizat şi a patru unităţi de învăţământ. El a anunţat stare de urgenţă în oraş şi întreruperea furnizării apei către populaţie în urma avariilor provocate de atacul ucrainean.

Şi Rusia a continuat atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurilor portuare ucrainene, lovind din nou portul Odesa, cel mai mare port al Ucrainei, a confirmat şeful administraţiei militare a oraşului, Serhii Lisak, fără a oferi detalii.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurilor logistice şi de depozitare ale Ucrainei, încercând să-i perturbe acesteia în special exporturile de cereale, ca răspuns faţă de atacurile ucrainene asupra infrastructurilor energetice, portuare şi logistice ruseşti.

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Etichete: razboi rusia ucraina cereale atac cu drone

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