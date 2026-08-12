Ucraina a lovit baza navală rusă de la Novorossiisk. Atacul masiv cu drone ar fi avariat și două terminale pentru exportul cerealelor

Într-un mesaj pe reţelele sociale, preşedintele ucrainean a descris operaţiunea drept „unică”, deoarece a lovit „ultima fortăreaţă principală a Flotei Ruse de la Marea Neagră”. Foto: Profimedia Images

Ucraina a lovit oraşul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, într-un atac masiv cu drone în noaptea de marţi spre miercuri, atac care, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a ţintit baza navală rusă. Mai multe surse ruseşti vorbesc, de asemenea, despre avarierea a două terminale pentru exportul de cereale, relatează miercuri agenţiile Reuters şi EFE, potrivit Agerpres.

Într-un mesaj pe reţelele sociale, preşedintele ucrainean a descris operaţiunea drept „unică”, deoarece a lovit „ultima fortăreaţă principală a Flotei Ruse de la Marea Neagră”.

„Drone reactive Palianiţia, rachete Neptun şi drone maritime au lovit cu precizie ţintele desemnate, respectiv poziţii de apărare antiaeriană, docuri şi infrastructuri portuare”, a susţinut Zelenski.

Last night, Ukraine’s Defense Forces carried out a unique operation targeting the naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea, more than 300 kilometers from the front line.



Our Palianytsia jet-powered drones, Neptune missiles, and… pic.twitter.com/kVg9DDBasN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2026

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, regiune unde se află oraşul Novorossiisk, a declarat că un val masiv de atacuri ucrainene a vizat zona şi a ucis cel puţin două persoane, inclusiv un copil de 8 ani.

La rândul său, primarul oraşului Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a vorbit despre avarierea a mai mult de 20 de clădiri rezidenţiale, a patru întreprinderi pe care nu le-a precizat şi a patru unităţi de învăţământ. El a anunţat stare de urgenţă în oraş şi întreruperea furnizării apei către populaţie în urma avariilor provocate de atacul ucrainean.

A huge amount of mobile fire groups were active against Ukrainian drones overnight in Novorossiysk. There are also reports that Ukraine, besides drones, used missiles to attack port facilities. Ukrainian sources report that serious damage has been inflicted. #Ukraine https://t.co/LjrvndREnG pic.twitter.com/QzFzPLbGr6 — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) August 12, 2026

Şi Rusia a continuat atacurile cu drone şi rachete asupra infrastructurilor portuare ucrainene, lovind din nou portul Odesa, cel mai mare port al Ucrainei, a confirmat şeful administraţiei militare a oraşului, Serhii Lisak, fără a oferi detalii.



Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurilor logistice şi de depozitare ale Ucrainei, încercând să-i perturbe acesteia în special exporturile de cereale, ca răspuns faţă de atacurile ucrainene asupra infrastructurilor energetice, portuare şi logistice ruseşti.