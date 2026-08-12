ANM a emis cod galben de ploi și vijelii în 14 județe. Caniculă cu temperaturi de până la 38 de grade în sudul țării

ANM a emis Coduri galbene atât de caniculă, cât și de ploi și vijelii. Colaj foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis o prognoză actualizată pentru ziua de miercuri, cu mai multe Coduri galbene atât de căldură extremă, cât și de ploi și vijelii.

Potrivit meteorologilor, până la ora 21:00, județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.

Totuși, indice temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Foto: ANM

Până la ora 16:00, în sudul Moldovei și în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h. Totuși vântul va bate cu până la 40...45 km/h și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.

Foto: ANM

Un al treilea Cod galben, valabil până la ora 21:00 vizează cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură,

jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Totuși, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.

Foto: ANM