Un aeroport european tranzitat de foarte mulţi români îşi închide una dintre piste până în decembrie. Mai multe zboruri, deja anulate

1 minut de citit Publicat la 11:08 12 Aug 2026 Modificat la 11:08 12 Aug 2026

Un aeroport european tranzitat de foarte mulţi români îşi închide una dintre piste. FOTO: Hepta

Pista 4 a aeroportului Paris-Orly va fi închisă până pe 17 decembrie 2026, pentru a permite efectuarea unor lucrări de renovare a suprafeței de rulare, modernizarea sistemului de iluminat și îmbunătățirea platformelor de staționare a aeronavelor, notează Express.co.ok. Mii de zboruri au fost deja anulate sau redirecționate.

Închiderea pistei în perioada 10 august – 17 decembrie va impune anularea sau redirecționarea către Aeroportul Paris Charles de Gaulle a aproximativ 3.000 de zboruri, ceea ce echivalează cu circa 750 de zboruri afectate pe lună.

„În timpul lucrărilor la pista aeroportului Paris-Orly, unele zboruri vor fi transferate către Paris-Charles de Gaulle în perioada 10 august – 17 decembrie 2026”, se precizează într-un comunicat oficial de pe site-ul aeroportului.

„Înainte de călătorie, verificați informațiile privind zborul furnizate de Paris Aéroport și consultați actualizările în timp real referitoare la terminalul de plecare sau de sosire", au mai comunicat aceştia.

O oră de mers cu trenul între Paris-Orly și Paris Charles de Gaulle

Aeroporturile Paris-Orly și Paris Charles de Gaulle sunt situate la capete opuse ale Parisului, iar parcurgerea distanței dintre cele două noduri aeriene durează aproximativ 45 de minute cu mașina sau peste o oră cu trenul.

Compania aeriană britanică low-cost easyJet a anunțat că i s-a solicitat anularea unor zboruri programate în perioada 10 august – 24 octombrie. Pasagerilor li s-au oferit zboruri alternative.

Zborurile din și către Regatul Unit pe acest aeroport sunt operate, în general, de easyJet și Air France, iar cursele cu destinația Regatul Unit care pleacă de pe aeroportul Paris-Orly aterizează la Newcastle, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Londra Luton, Birmingham și Edinburgh.

Companiile aeriene cele mai afectate de această închidere sunt Air Algérie, KM Malta Airlines, RAM, Pegasus, Iberia și Tunisair.