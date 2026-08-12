De la bordul crucișătorului „Variag”, Putin amenință că Rusia va confisca navele europene „oriunde le prinde”

1 minut de citit Publicat la 11:32 12 Aug 2026 Modificat la 15:06 12 Aug 2026

Putin a ameninţat că Rusia va riposta cu aceeaşi forţă dacă Occidentul îi confiscă navele. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a amenințat că Rusia va confisca vase europene ca răspuns la interceptarea și confiscarea navelor din așa-zisa „flotă-fantomă” a Rusiei, relatează Euronews.

Mai multe companii europene au interceptat nave care transportau petrol rusesc. Aceste nave ocolesc sancțiunile europene care vizează petrolul, o sursă esențială de venituri pentru mașinăria de război a Rusiei.

Noile sancțiuni adoptate luna trecută permit statelor membre ale UE să vândă petrolul sau orice altă marfă confiscată de pe nave.

Faptul că europenii pot vinde acum mărfurile rusești confiscate a iritat Kremlinul și l-a făcut pe Putin să înceapă să amenințe cu atacarea navelor europene.

„Piraterie și banditism”

Kremlinul a reacționat dur la aceste măsuri, Putin calificându-le drept „piraterie și banditism”. „Vom fi obligați să răspundem în același mod”, a declarat dictatorul de la Kremlin în timp ce supraveghea exerciții navale în Orientul Îndepărtat.

Rusia va acționa „oriunde vom considera noi că este necesar și potrivit, oriunde”, a adăugat el.

Documente ale unei instanțe suedeze arată că Suedia va transfera Ucrainei o navă rusească confiscată, suspectată că transporta cereale din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Putin a făcut declarațiile la bordul crucișătorului rusesc Variag, în largul insulei Sahalin, unde marina rusă desfășura exerciții.

Manevrele au loc cu o săptămână înaintea unor exerciții militare comune SUA-Coreea de Sud , concepute pentru a simula o posibilă invazie din partea regimului Kim.

Tensiunile sunt ridicate în regiune, pe fondul acuzațiilor formulate de Ucraina și Coreea de Sud potrivit cărora Coreea de Nord și Rusia își intensifică și mai mult cooperarea militară.