Anthropic anunță că va pune watermark pe textele generate de modelele sale AI, inclusiv Claude

1 minut de citit Publicat la 11:54 12 Aug 2026 Modificat la 11:55 12 Aug 2026

Modelul de chatbot cu AI Claude aparține companiei Anthropic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Anthropic va introduce un watermark pentru textele generate de modelele sale, inclusiv Claude, pentru a se conforma reglementărilor europene, a anunțat compania. Producătorul de modele AI a confirmat introducerea watermarkului pe o pagină de suport actualizată.

Codul de transparență al AI Act al UE, care a intrat în vigoare pe 2 august, le cere companiilor de AI să marcheze conținutul generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale într-un mod care să permită altor sisteme să îl identifice.

Anthropic a declarat că toate modelele lansate după 2 august vor avea automat o tehnologie pentru aplicarea watermarkului atât pe textele generate de computere, cât și pe fișiere. Pentru fișiere, compania utilizează standardul deschis C2PA, potrivit TechCrunch.

Watermarkul va fi transferat împreună cu textul atunci când este copiat și lipit în altă parte

Compania a precizat că va extinde suportul și pentru modelele mai vechi, adăugând că watermarkul va fi păstrat atunci când utilizatorii copiază și lipesc textul.

„Deoarece watermarkul face parte din text, acesta va fi transferat împreună cu textul atunci când este copiat și lipit în altă parte și poate persista în urma anumitor modificări. Watermarkingul va fi aplicat la nivelul modelului, ceea ce înseamnă că va fi prezent indiferent de produsul sau interfața Claude din care provine textul”, se arată pe pagina de suport.

Nu este clar cât de mult trebuie modificat textul de către utilizatori pentru a elimina watermarkul. Am solicitat Anthropic să ofere clarificări și vom actualiza articolul dacă vom primi un răspuns.

Ce conținut generat de modelele Anthropic va avea watermark

Compania a precizat că watermarkingul se va aplica mai multor produse, precum API-ul platformei Claude, Claude, Claude Code, Claude Cowork și Claude Tag.

Platformele se grăbesc acum să introducă watermarkuri pentru conținutul generat de AI, în urma reacțiilor negative ale utilizatorilor și pentru a evita atenția autorităților de reglementare.

Săptămâna trecută, platforma de muzică AI Suno a anunțat că va marca piesele create pe platforma sa, după o serie de acțiuni și dispute juridice.

Luna trecută, serviciul de newslettere Substack a încheiat un parteneriat cu Pangram pentru a semnala conținutul generat de AI. CEO-ul companiei, Chris Best, a criticat fenomenul numit „Claudefishing”, un termen folosit pentru a descrie persoanele care utilizează AI pentru a genera conținut.

Pe lângă Anthropic, și alte companii precum Black Forest Labs, Google, Meta, Microsoft, OpenAI și Synthesia s-au angajat să respecte codul UE.