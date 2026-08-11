Spotify va lansa o etichetă care permite identificarea muzicii generate de AI. Sursa foto: Hepta

Gigantul de streaming Spotify a anunţat marţi că va lansa, la jumătatea lunii septembrie, o etichetă nouă – "AI Persona" –, care va permite identificarea clară a conţinuturilor generate cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) şi nu de persoane reale, informează AFP, conform Agerpres.

"Ascultătorii ne-au transmis foarte clar că că nu doresc să vadă profilul unui artist care pare uman, pentru a descoperi apoi că este vorba despre o personalitate generată de AI", a precizat Spotify într-un comunicat.

Măsura face parte dintr-o serie recentă de eforturi demarate de compania suedeză pentru a asigura transparenţa cu privire la felul în care muzica de pe platforma sa este produsă, pe fundalul unor preocupări în creştere în industria muzicală referitoare la riscul acaparării cataloagelor de streaming de conţinuturi generate cu AI.

În aprilie, compania a lansat eticheta "Verificat de Spotify", care indica faptul că un profil a fost examinat şi răspunde standardelor de autenticitate ale platformei.

"În plus faţă de profilurile artiştilor care se declară chiar ei AI Personas, vom începe să aplicăm astfel de etichete profilurilor vizate", a precizat compania.

Spotify nu va include AI Personas în recomandările sale editoriale sau personalizate, cu excepţia cazului când un utilizator urmăreşte o AI Persona, a adăugat compania.