Povestea fetiţei care s-a ascuns trei zile într-o altă casă, ca să scape de propria mamă. Femeia care a găsit-o a crezut că e o nălucă

Elena Ţiganciş, proprietara casei în care s-a ascuns timp de trei zile Andreea, fetiţa de 11 ani din judeţul Bacău. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

Timp de trei zile şi trei nopţi, o fetiţă de 11 ani a stat ascunsă într-o casă din comuna Parava, judeţul Bacău, la doar câţiva paşi de femeia care locuia acolo, fără ca aceasta să bănuiască nimic. Andreea nu se rătăcise. Și nu fusese răpită. Fugise. Fugise de acasă, de teama propriei mame, şi se refugiase în singurul loc în care se simţea în siguranţă: casa femeii la care mama ei muncea cu ziua.

Când au găsit-o, în cameră s-au auzit vocile celor care au dat de ea: „Hai, că nu-ţi face nimeni rău! Au venit să te salveze! Săraca!”

Proprietara casei, Elena Ţiganciş – cunoscută în sat drept tanti Iulia – o ştie pe Andreea de când era mică. Mama fetiţei o ajuta uneori la muncile câmpului. Femeia a povestit, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că nu a avut nici cea mai mică idee că micuţa se ascundea chiar sub acoperişul ei.

Semnele existau, dar tanti Iulia le-a pus, pentru o vreme, pe seama altor lucruri. Vedea o umbră seara şi a crezut că e o nălucă – chiar spiritul soţului ei mort.

„Vedeam, aşa, o umbră, chiar i-am zis unui vecin când m-am dus şi i-am dus banii: «Măi Marcel, la mine vine Vasile. Aproape în fiecare seară, văd umbra lui». El a început să râdă şi după ce-am plecat i-a spus nevestei: «Irina, cred că tanti Iulia aiurează de-acuma». Vasile fiind soţul meu mort. Şi, visându-l aşa... şi mai văzând şi filme pe la televizor, că zice că vine spiritul, am zis că el e”, a povestit Elena Ţiganciş.

De fapt, umbra era a Andreei. La 11 ani, fetiţa îşi organizase o adevărată ascunzătoare în camera de la etaj. Pândea din balcon, aştepta momentul potrivit, ieşea şi mânca direct din oală, ca să nu lase urme, apoi se întorcea repede în cameră. Îşi luase până şi haine din casă – a recunoscut asta femeia, întrebată de reporterii Antena 3 CNN.

Micile dispariţii ale lucrurilor din casă au fost cele care, în cele din urmă, au dat-o de gol. Vinerea trecută, tanti Iulia lăsase pe masă patru pâini şi un bax cu bere fără alcool. Când a văzut că lipsesc două pâini şi o bere, a bănuit, la început, un vecin.

„M-am uitat şi am văzut că lipsesc alimentele. Am bănuit un vecin de-aici”, a spus ea.

A rugat atunci pe cineva să verifice camerele de supraveghere. Iar bărbatul, urcând pe alee, a observat că se mişcă perdeaua la fereastra camerei de la etaj.

„A spus: «Tanti, dar hoţul e în casă». Aşa m-am muiat şi ne-am suit la etaj, pe scară toţi trei. Eu, dacă nu prea aud bine, ei au auzit zgomote, că s-a dat jos de pe pat, pe duşumea. Mă duc la uşă, uşa încuiată – care n-a fost niciodată – uşa mea încuiată, sus. Încuiată pe dinăuntru. Cheia era acum pe dinăuntru, încuiată de ea”, a povestit Elena Ţiganciş.

Copila se închisese pe dinăuntru. Se baricadase, la propriu, ca nimeni să nu mai poată ajunge la ea.

Odată găsită, Andreea a fost dusă de urgenţă la un spital din Bacău, unde şi acum este supusă mai multor investigaţii medicale. Există suspiciunea gravă că fetiţa ar fi fost, dincolo de chinurile despre care a vorbit, şi victima unor abuzuri sexuale.

Andreei îi este frică de mama sa şi refuză categoric să se întoarcă acasă. A refuzat inclusiv să meargă în acelaşi loc cu ea. Femeia, întrebată de reporteri, nu a putut - sau nu a vrut – să explice de ce.

„Eu sunt separat aici, pentru că nu a vrut fata să vină încoace”, a spus mama Andreei.

„N-a vrut să vină la dumneavoastră?”, a întrebat reporterul Antena 3 CNN.

„Nu ştiu de ce nu a vrut”, a răspuns femeia.

În urma anchetei, poliţiştii au luat o măsură rară în cazul unui copil faţă de propriul părinte. Au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva mamei.

„În urma evaluării riscurilor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, prin care mamei minorei îi este interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de aceasta”, a declarat agentul-şef adjunct de poliţie Gabriel Dumitrache, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău.

Protecţia Copilului a intervenit şi la locuinţa din Parava, unde a încercat să îi ia de urgenţă pe doi minori. Mama s-a opus, iar în cele din urmă a ajuns cu amândoi într-un centru maternal de intervenţie. Andreea, însă, a rămas separată de ea – aşa cum şi-a dorit.

Ea le spusese poliţiştilor, când anunţase dispariţia fiicei sale, că a văzut-o ultima dată marţi, la prânz, când micuţa a plecat de acasă.