Democrații schimbă garda pentru lupta anti-Trump. Cine este Abdul El-Sayed și ce înseamnă victoria lui pentru viitorul politicii SUA

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Victoria lui Abdul El-Sayed în alegerile preliminare democrate din Michigan a provocat un cutremur politic pe scena politică americană. Politicianul din Michigan, un nume important în facțiunea progresistă din interiorul Partidului Democrat, a prins rapid notorietate la nivel național după victoria surpriză. În noiembrie, el urmează să intre în competiție cu republicanul Mike Rogers pentru un loc în Senatul SUA din partea statului. Câștigătorul acestei bătălii politice îi va urma în funcție lui Gary Peters, actualul senator democrat care se află la final de carieră politică.

În ianuarie 2025, Donald Trump revenea „răzbunat” la Casa Albă după ce pierduse prima încercare la realegere în fața lui Joe Biden, în 2020. Părea că americanii uitaseră că Trump încercase să dea o lovitură de stat în ultimele zile ale primului său mandat. Părea că uitaseră și haosul care marcase cei patru ani de „domnie” Trump 1.0 și situația în care se afla economia americană lovită de Covid și de patru ani de politici republicane.

Trump revenea la șefia guvernului american cu un mandat complet - câștigase și colegiul electoral și votul popular - iar americanii aveau speranțe că el va repara economia americană pe care o percepeau ca fiind disfuncțională. Doar câteva luni mai târziu, Trump deja își epuizase întreg capitalul electoral pe decizii dezastruoase de politică economică și externă: tarife, atacuri la adresa aliaților, amenințări cu anexări, cuceriri și războaie și o economie care încă nu funcționa pentru americani, ci mai degrabă pentru prietenii miliardari ai președintelui.

Totul a culminat cu declanșarea războiului din Iran, un conflict pe care americanii nu l-au dorit și care a aruncat întreaga economie globală în haos. După aproape doi ani de mandat, cota de aprobare a actualului președinte american e mai proastă ca niciodată, iar democrații sunt favoriți să recupereze Camera Reprezentanților în alegerile intermediare de la toamnă și chiar și Senatul, cu o hartă nu neapărat favorabilă pentru democrați, este în joc. Pierderea Congresului l-ar aduce pe Trump în ipostaza de „rață șchioapă” (lame duck president, în terminologia politică americană - n. red.), adică un președinte fără capacitate de a-și mai pune în practică agenda legislativă, pentru ultimii doi ani ai săi de mandat.

Dacă republicanii au mari probleme să-i convingă pe americani să le mai dea o șansă după acești doi ani de președinție Trump, facțiunea progresistă din interiorul Partidului Democrat pare că e pe cai mari.

„Contrareacția” progresistă la președinția Trump și-a demonstrat deja forța: Zohran Mamdani, un musulman progresist cunoscut pentru politicile sale de stânga, a devenit primarul New York-ului, o mulțime de candidați locali progresiști și-au învins rivalii establishment pentru diverse funcții (inclusiv pentru poziția de primar al Washington DC, Janeese Lewis George, sau pentru locul de reprezentant al lui Nancy Pelosi în California, Connie Chan) iar Abdul El-Sayed a devenit nominalizarea democrată pentru locul de senator de Michigan, cu șanse mari să câștige.

Cine este Abdul El-Sayed

Abdul El-Sayed a câștigat, miercurea trecută, alegerile preliminare democrate pentru Senatul SUA din Michigan, după o cursă intens disputată, învingând candidata preferată de establishment-ul partidului. El îl va înfrunta în noiembrie pe republicanul Mike Rogers.

El-Sayed, un progresist care a ocupat, anterior, o funcție în domeniul sănătății publice în comitatul Wayne, nu a deținut niciodată o funcție aleasă. A candidat la funcția de guvernator în 2018 și s-a clasat pe locul al doilea în alegerile preliminare, după Gretchen Whitmer.

El-Sayed a fost ținta mai multor reclame electorale negative în timpul alegerilor preliminare și este aproape sigur că se va confrunta cu altele și în campania pentru scrutinul din noiembrie. Dar cine este el, dincolo de faptul că este un susținător al programului Medicare for All sprijinit de Bernie Sanders și proprietarul unei companii care produce podcasturi?

El-Sayed s-a născut la Rochester Hills, pe 31 octombrie 1984. Are 41 de ani.

Este musulman, iar numele său complet este Abdulrahman Mohamed El-Sayed, despre care a glumit că se pronunță producând „sunete care ies din părți ale gâtului despre care oamenii nici nu știau că le au”.

A crescut în zona Detroitului alături de tatăl său, Mohamed, un imigrant egiptean venit în SUA pentru a studia la Wayne State University, și de mama sa vitregă, Jacqueline, originară din comitatul Wayne. Amândoi sunt ingineri. Mama sa biologică, Fatten Elkomy, este asistentă medicală specializată în psihiatrie în Missouri.

A studiat la Universitatea din Michigan, unde s-a specializat în biologie și științe politice și a jucat și în echipa universitară de lacrosse. El-Sayed a absolvit în 2007 cu o diplomă de licență și cele mai înalte distincții academice și a ținut discursul festiv al promoției din acel an. „A fi din Michigan înseamnă să ai îndrăzneala de a crede că putem schimba această lume și că fiecare dintre noi o va face”, a spus el.

Ulterior, El-Sayed a primit o bursă care îi acoperea integral taxele de studiu la Facultatea de Medicină a Universității din Michigan. În 2009, în al doilea an de studii, a primit o bursă Rhodes pentru a urma cursurile Oriel College din cadrul Universității Oxford. Acolo și-a finalizat în 2011 doctoratul în sănătate publică.

Până în 2014, El-Sayed și-a finalizat și studiile de medicină la Colegiul pentru Medici și Chirurgi al Universității Columbia.

La singura sa candidatură politică anterioară, El-Sayed s-a clasat pe locul al doilea după Gretchen Whitmer în alegerile preliminare democrate pentru funcția de guvernator, din 2018. Din cele aproximativ 1,1 milioane de voturi exprimate în alegerile democrate din acel an, El-Sayed a primit 342.179, iar Whitmer 588.436.

Deși Whitmer a câștigat în toate cele 83 de comitate din Michigan, El-Sayed a reușit să îi opună o rezistență serioasă în comitatul Washtenaw, bastion progresist în care locuiește în prezent. A pierdut acolo în fața actualei guvernatoare, aflată acum la al doilea mandat, cu doar 0,2 puncte procentuale.

Politicile progresiste susținute de Abdul El-Sayed

Pe parcursul campaniei, El-Sayed și-a sintetizat programul într-un mesaj cu trei direcții: „Banii afară din politică, banii în buzunarul tău și Medicare pentru Toți”. Progresiștii americani, inclusiv Bernie Sanders, au făcut ani de zile campanie pentru „Medicare pentru Toți”, adică universalizarea sistemului Medicare și transformarea lui într-un sistem de medicină universală fără plată, în stilul NHS-ului britanic sau altor sisteme de Universal Healthcare din Europa.

El-Sayed a fost chiar coautorul unei cărți publicate în 2021 despre modul în care poate fi introdus la nivel național un sistem universal de sănătate cu finanțare publică unică.

Atunci când vorbește despre scoaterea banilor din politică, El-Sayed spune frecvent că este „singurul candidat la Senatul SUA din Michigan care nu a luat niciodată nici măcar un cent de la corporații și nici nu o va face vreodată”.

Dacă va fi ales, el afirmă că va susține anularea deciziei Curții Supreme a SUA în cazul Citizens United, prin care s-a stabilit că guvernul nu poate interzice corporațiilor și sindicatelor să cheltuiască sume nelimitate pentru comunicări politice independente. El susține și interzicerea cheltuielilor electorale externe realizate prin organizații nonprofit ale companiilor și prin Super PAC-uri.

El-Sayed a cerut, de asemenea reforma Curții Supreme (mai ales prin abrogarea mandatelor pe viață ale judecătorilor) și desființarea Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE), pe care îl descrie, în forma sa actuală, drept „un instrument al autocrației”.

„Cred într-o frontieră sigură și bine protejată și în aplicarea legislației privind imigrația, dar în cadrul unei noi structuri organizaționale care să pună pe primul loc demnitatea umană de bază și respectarea statului de drept”, a adăugat el.

În ceea ce privește sloganul „banii în buzunarul tău”, El-Sayed susține trecerea companiilor din domeniul inteligenței artificiale în proprietate publică și creșterea cotei marginale de impozitare pentru veniturile de peste un milion de dolari, precum și introducerea unui impozit pentru miliardari asupra averilor care depășesc un miliard de dolari.

El a cerut și adoptarea unor norme federale cuprinzătoare privind reglementarea urbanistică și a unei legislații care să protejeze comunitățile de efectele neintenționate ale centrelor de date.

De asemenea, El-Sayed dorește ca marile companii tehnologice precum Airbnb și VRBO să plătească taxe speciale pentru „reducerea fondului de locuințe” provocată de proprietățile pe care le ocupă în comunitățile locale.

Drumul greu spre Senat

Abdul El-Sayed are de acum un drum politic dificil de parcurs dacă vrea să ajungă să depună jurământul la Capitoliu la începutul anului viitor. El-Sayed trebuie să-i convingă pe cei din establishment-ul partidului, dar și pe votanții centriști, să-l susțină și pună umărul la crearea unei noi majorități democrate în Senatul SUA.

Primele semne par să fie îmbucurătoare pentru el: fosta sa rivală centristă, Haley Stevens, și-a anunțat susținerea pentru el imediat după ce și-a recunoscut înfrângerea. De asemenea, și alte personaje de la vârful Partidului Democrat și-au anunțat imediat sprijinul, inclusiv actualul șef al minorității democrate, Chuck Schumer.

El-Sayed a anunțat că a avut o discuție telefonică cordială și cu fostul președinte Barack Obama.

„Îmi place să păstrez private conversațiile private, dar a fost o discuție foarte, foarte cordială”, a declarat El-Sayed, la CNN. „I-am fost foarte recunoscător pentru sfaturi și avem un drum lung înainte, dar suntem pe deplin uniți în privința necesității de a câștiga Michiganul, de a recâștiga Senatul și de a-l trage la răspundere pe Donald Trump”.

În timpul discuției, care a avut loc la doar câteva zile după ce El-Sayed, un progresist, a învins-o la limită pe deputata moderată Haley Stevens, candidata preferată de conducerea Partidului Democrat, cei doi au vorbit despre modalitățile de reunire a democraților pentru păstrarea în noiembrie a acestui loc esențial din Senat, potrivit reprezentanților lui El-Sayed și Obama.

Comparația cu Obama

Aceasta este marea provocare cu care se confruntă El-Sayed: dacă va putea construi o coaliție, așa cum a făcut Obama în campaniile prezidențiale din 2008 și 2012, pentru a câștiga acest stat-cheie.

Deși democrați importanți s-au grăbit să își anunțe sprijinul pentru El-Sayed, acesta ar putea avea în continuare dificultăți în a-i atrage pe alegătorii lui Stevens nemulțumiți de campania sa din alegerile preliminare, în timpul căreia și-a criticat dur adversara pentru sprijinul primit din partea grupului pro-israelian AIPAC.

Republicanii speră să exploateze aceste diviziuni în încercarea de a câștiga locul din Senat. Candidatul republican Mike Rogers li s-a adresat direct, vineri, într-o înregistrare video, alegătorilor dezamăgiți ai lui Stevens. Stevens, la rândul său, l-a susținut rapid pe El-Sayed după victoria acestuia și a declarat că ar fi dispusă să participe la campanie alături de el.

Obama nu a mers, însă, atât de departe încât să spună că i se va alătura în campanie. Întrebat dacă popularul fost președinte va participa alături de el la evenimente de campanie, El-Sayed a spus că speră acest lucru.

„Evident, mai avem multe de făcut, dar a fost o discuție foarte, foarte cordială și i-am fost foarte, foarte recunoscător pentru sfaturi și pentru îndrumare”. Imaginea politică a lui Obama s-a dovedit un atu durabil în campaniile cu miză ridicată din ciclul electoral din 2026.

Deși Obama nu s-a implicat în alegerile preliminare democrate intens disputate pentru desemnarea candidatului care îl va înfrunta pe Rogers, numele său a planat asupra cursei.

Organizații din afara campaniei au cheltuit sume importante pentru un val de reclame televizate care o asociau pe Stevens cu Obama și evidențiau criticile formulate în trecut de El-Sayed la adresa inițiativei fostei prime doamne Michelle Obama împotriva obezității. El-Sayed a fost comparat cu Obama și în timpul campaniei.

La prima sa candidatură pentru o funcție aleasă, în 2018, când încerca să devină primul guvernator musulman din istoria SUA, studiile sale la universități din Ivy League și stilul retoric au dus frecvent la comparații cu primul președinte de culoare al Statelor Unite.

Deși El-Sayed a recunoscut că există asemănări între el și Obama, a susținut că politicile fostului președinte nu au mers suficient de departe, un aspect pe care campania lui Stevens l-a scos în evidență în timpul alegerilor preliminare. Duminică, însă, El-Sayed a vorbit cu admirație despre Obama și a spus că a fost o onoare să primească sfaturile acestuia privind continuarea campaniei.

Politicianul progresist și-a amintit că a urmărit discursul lui Obama la Convenția Națională Democrată din 2004, unde acesta a susținut discursul principal în sprijinul candidatului prezidențial de atunci, John Kerry. „A fost prima dată când m-am văzut într-un fel reprezentat în politică”, a declarat El-Sayed.