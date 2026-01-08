"Trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare directă”. Cele patru opțiuni ale Europei pentru a salva Groenlanda de Trump

Guvernele europene iau în serios amenințările lui Donald Trump de a prelua Groenlanda și analizează mai multe opțiuni pentru a descuraja actuala administrație de la Washington. Printre acestea se numără inclusiv folosirea unor sancțiuni comerciale dure sau desfășurarea de trupe pe teritoriul insulei arctice, potrivit Politico.

„Trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare directă cu Trump”, a declarat un diplomat UE informat despre discuțiile în curs. “Trump este într-o stare agresivă și trebuie să fim pregătiți.”

Pe măsură ce eforturile diplomatice s-au intensificat în Europa, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că el și omologii săi din Germania și Polonia au discutat un răspuns european comun la amenințările lui Trump.

„Ceea ce este în joc este întrebarea cum poate fi consolidată Europa, UE, pentru a descuraja amenințările, atacurile la adresa securității și intereselor sale”, a declarat Barrot reporterilor. „Groenlanda nu este de vânzare și nu este de luat... așa că amenințările trebuie să înceteze.”

Opțiunea 1: Găsirea unui compromis

Trump spune că Groenlanda este vitală pentru interesele de securitate ale SUA și acuză Danemarca că nu face suficient pentru a o proteja împotriva creșterii activității militare chineze și rusești în Arctica.

O soluționare negociată care să-l facă pe Trump să iasă din discuții cu ceva ce poate vinde ca o victorie și care să permită Danemarcei și Groenlandei să salveze aparențele este probabil cea mai rapidă cale de ieșire din probleme.

Un fost oficial NATO de rang înalt a sugerat că alianța ar putea media între Groenlanda, Danemarca și SUA, așa cum a făcut cu membrii alianței, Turcia și Grecia, în legătură cu disputele dintre acestea.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat miercuri că Trump și consilierii săi nu cred că Groenlanda este securizată în mod corespunzător. „Pe măsură ce gheața se dezgheață și pe măsură ce rutele din Arctica și Nordul Îndepărtat se deschid... Groenlanda devine un risc de securitate foarte serios pentru Statele Unite ale Americii.”

Aliații NATO iau în considerare, de asemenea, noi propuneri către Trump care ar putea consolida securitatea Groenlandei, în ciuda opiniei larg răspândite că orice amenințare directă din partea navelor rusești și chineze la adresa teritoriului este exagerată.

Printre alte propuneri, alianța ar trebui să ia în considerare accelerarea cheltuielilor pentru apărare în Arctica, organizarea mai multor exerciții militare în regiune și detașarea de trupe pentru a securiza Groenlanda și a liniști SUA, dacă este necesar, potrivit a trei diplomați NATO.

Alianța ar trebui să fie, de asemenea, deschisă la înființarea unui sistem „Arctic Sentry” - mutarea activelor sale militare în regiune - similar cu inițiativele Eastern Sentry și Baltic Sentry, au declarat doi dintre diplomați.

„Orice se poate face” pentru a consolida prezența alianței în apropierea Groenlandei și a satisface cerințele lui Trump „ar trebui să fie maximizat”, a declarat unul dintre diplomații NATO citați mai sus.

Trump spune, de asemenea, că își dorește Groenlanda pentru vastele sale zăcăminte minerale și potențialele rezerve de petrol și gaze. Există însă un motiv pentru care Groenlanda a rămas în mare parte neexploatată: extragerea resurselor din terenul său neprimitor este dificilă și foarte costisitoare, ceea ce o face mai puțin competitivă decât importurile chinezești.

Opțiunea 2: Dați Groenlandei o tonă de bani

Administrația Trump și-a pus amprenta în spatele mișcării de independență a Groenlandei. Ideea este că, dacă teritoriul arctic părăsește Regatul Danemarcei și semnează un acord cu SUA, va fi inundat de bani americani.

Deși Trump a refuzat în repetate rânduri să excludă utilizarea forței militare pentru a prelua Groenlanda, el a insistat, de asemenea, că dorește ca aceasta să se alăture de bunăvoie.

UE și Danemarca încearcă să-i convingă pe groenlandezi că le pot oferi o afacere mai bună.

Bruxelle intenționează să-și dubleze cheltuielile pentru Groenlanda pentru 2028, conform planurilor bugetare pe termen lung elaborate după ce Trump a început să revendice teritoriul deținut de Danemarca, conform unui proiect de propunere al Comisiei Europene publicat în septembrie.

Conform planurilor, care sunt supuse unor negocieri ulterioare între țările membre, UE ar dubla cheltuielile pentru Groenlanda, ajungând la 530 de milioane de euro pentru o perioadă de șapte ani, începând din 2028.

Aceasta se adaugă la banii pe care Danemarca îi trimite Groenlandei ca parte a acordului său cu teritoriul autonom.

Groenlanda ar fi, de asemenea, eligibilă să solicite o finanțare UE suplimentară de 44 de milioane de euro pentru teritorii îndepărtate asociate cu țări europene, conform aceluiași document.

Sprijinul danez și european se concentrează în prezent în principal pe asistență socială, asistență medicală, educație și tranziția verde a teritoriului. Conform noilor planuri de cheltuieli, acest accent s-ar extinde la dezvoltarea capacității insulei de a extrage resurse minerale.

O ofertă atractivă din partea Danemarcei și a UE ar putea fi suficientă pentru a-i ține pe groenlandezi departe de America.

Opțiunea 3: Represalii economice

De la primul mandat al lui Trump, „s-au depus multe eforturi pentru a încerca să se gândească la modul în care putem asigura securitatea europeană, securitatea nordică, securitatea arctică, fără implicarea activă a SUA”, a declarat Thomas Crosbie, expert militar american la Colegiul Regal Danez de Apărare, care oferă instruire și educație pentru forțele de apărare daneze.

„Este greu, dar este posibil. Dar nu știu dacă cineva a luat în considerare serios asigurarea securității europene împotriva Americii. Este pur și simplu o nebunie”, a spus Crosbie.

UE are la dispoziție un instrument politic puternic, pe care l-ar putea folosi pentru a-l descuraja pe Trump: Instrumentul Anticoercitiv, „bazooka comercială” creată după prima administrație Trump, care permite UE să riposteze împotriva discriminării comerciale.

UE a amenințat că îl va folosi după ce Trump a impus tarife vamale blocului comunitar, dar l-a abandonat în iulie, după ce cele două părți au ajuns la un acord.

Întrucât SUA încă impun tarife vamale UE, Bruxelles-ul ar putea readuce bazooka la iveală. „Avem exporturi către Statele Unite puțin peste 600 de miliarde de euro, iar pentru aproximativ o treime din aceste bunuri avem o cotă de piață de peste 50% și este absolut clar că este puterea în mâinile noastre”, a declarat Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European.

Dar Trump ar trebui să creadă că UE vorbește serios, având în vedere că toate discuțiile sale dure nu au dus la nimic ultima dată.

Opțiunea 4: Soldați la sol

Dacă SUA decid să cucerească Groenlanda prin forță militară, europenii nu ar putea face prea multe pentru a preveni acest lucru.

„Nu vor ataca preventiv americanii înainte de a revendica Groenlanda, deoarece acest lucru s-ar face înainte de un act de război”, a spus Crosbie, educatorul militar danez. „Dar, dacă americanii au un grup foarte mic de oameni, ați putea încerca să arestați acele persoane, pentru că ar exista un act criminal.”

Este o poveste diferită dacă SUA intervin cu fermitate. Din punct de vedere legal, este posibil ca Danemarca să fie obligată să răspundă militar. Conform unui ordin permanent din 1952, trupele ar trebui „să înceapă imediat lupta fără a aștepta sau a cere ordine” în „cazul unui atac asupra teritoriului danez”.

Țările europene ar trebui să evalueze posibilitatea desfășurării de trupe în Groenlanda - dacă Danemarca o solicită - pentru a crește costul potențial al acțiunii militare americane, a declarat un diplomat al UE, reiterând sugestiile că Berlinul și Parisul ar putea trimite forțe pentru a descuraja orice incursiune.

Deși este puțin probabil ca aceste forțe să poată rezista unei invazii americane, ele ar acționa ca factor de descurajare.

„Ar putea exista un efect de capcană în care există anumite grupuri de oameni care stau fizic în cale, cum ar fi o situație de tip Piața Tiananmen, ceea ce ar putea forța armata [SUA] să folosească violența” sau să dea înapoi, a spus Crosbie.

Dar această strategie vine cu un cost ridicat, a spus el. „Acesta este un teritoriu complet neexplorat, dar este foarte posibil ca viețile oamenilor să fie pierdute în încercarea de a respinge revendicarea americană asupra Groenlandei.”

Pe de altă parte, administrația Trump are de asemenea mai multe opțiuni pentru a anexa Groenlanda.

Felix Kartte, expert în politici digitale care a consiliat instituții și guverne ale UE, a subliniat, prin comparație, că pe masă sunt inclusiv tacticile Moscovei pentru influențarea rezultatelor politice în țări precum Moldova, România și Ucraina.