Un aeroport fantomă de un miliard de euro nu a reușit să fie vândut la un moment dat nici măcar cu 10.000 de euro

Un aeroport fantomă de un miliard de euro nu a reușit să fie vândut la un moment dat nici măcar cu 10.000 de euro. FOTO: Getty Images

Aeroportul Internațional Ciudad Real din Spania, considerat mult timp un simbol al investițiilor eșuate, continuă să atragă atenția prin povestea sa neobișnuită. Deși construcția sa a costat aproximativ 1 miliard de euro, la un moment dat nu a reușit să fie vândut nici măcar pentru 10.000 de euro, scrie Novinite Business.

Aeroportul a fost inaugurat în 2009, cu scopul de a prelua o parte din traficul de pe aeroportul Madrid-Barajas, chiar dacă este situat la aproximativ 220 de kilometri sud de capitala Spaniei.

Terminalul de pasageri a fost proiectat pentru a deservi 2 milioane de călători anual, iar în cazul în care extinderile planificate ar fi fost finalizate, capacitatea ar fi putut ajunge la 10 milioane de pasageri pe an.

În ciuda așteptărilor mari, aeroportul s-a închis după doar trei ani de funcționare. Pe toată durata activității sale, a găzduit doar doi operatori low-cost, Ryanair și Vueling, iar zborurile unuia dintre aceștia au fost subvenționate de guvernul spaniol.

La scurt timp după închidere, aeroportul a început să se degradeze. Ulterior, a fost scos la vânzare pentru suma de 89 de milioane de euro, potrivit publicației Simple Flying.

Totuși, niciun investitor nu a fost dispus să plătească prețul cerut. Mai multe oferte au fost respinse de tribunalul comercial spaniol, inclusiv una de doar 10.000 de euro, depusă de un consorțiu format din investitori britanici și asiatici. Aceștia intenționau să transforme aeroportul într-o poartă de intrare pentru companiile chineze în Europa, pentru un preț de 100.000 de ori mai mic decât costul construcției.

În cele din urmă, aeroportul a fost vândut pentru 56,2 milioane de euro unei companii numite Ciudad Real International Airport SL.

Aeroportul și singura sa pistă, cu o lungime de 4.100 de metri, au fost redeschise în septembrie 2019. Cu toate acestea, nu au reușit niciodată să atragă zboruri civile.

În schimb, infrastructura a fost folosită ca centru de mentenanță și depozitare în timpul pandemiei de COVID-19. Compania irlandeză Direct Aero Services a deschis aici o bază de întreținere, iar firma spaniolă Jet Aircraft Services a început să ofere servicii de dezmembrare a aeronavelor.

În mai 2020, pe aeroport au ajuns zboruri cargo din Guangzhou, China, care au transportat echipamente medicale necesare în lupta împotriva pandemiei.

Deși statutul de „aeroport-fantomă” ar fi fost, în mod normal, o veste proastă pentru afaceri, în acest caz spațiile vaste disponibile și pistele liniștite s-au dovedit utile într-un moment în care industria aviatică avea nevoie de locuri pentru parcarea aeronavelor.

Datorită costurilor avantajoase, aeroportul a devenit unul dintre locurile preferate pentru parcarea avioanelor în timpul crizei sanitare globale.

Transportatori spanioli precum Vueling și Iberia și-au trimis aeronavele la Ciudad Real pentru a-și parca flotele. De-a lungul timpului, aeroportul a fost folosit ca „parcare” și de companii precum South African, Aer Lingus, Virgin Atlantic și chiar de operatori mai îndepărtați, cum este compania aeriană hongkongheză Cathay Pacific.