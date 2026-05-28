Mecanismul de la Antikythera: Descoperit într-o epavă în 1901, computerul antic care „prezicea viitorul” nu a avut rival 1.400 de ani

7 minute de citit Publicat la 15:08 28 Mai 2026 Modificat la 15:08 28 Mai 2026

Reconstrucție a Mecanismului de la Antikythera. Sursa foto: Profimedia Images

Mecanismul de la Antikythera este un calculator din bronz acționat manual, construit în jurul secolului I î.Hr., recuperat dintr-un epavă din epoca romană, în largul micii insule grecești Antikythera din Marea Egee, în 1901, capabil să prezică eclipsele solare și lunare, să urmărească orbita neregulată a Lunii și să modeleze pozițiile planetelor cunoscute. Înregistrările arheologice nu mai arată nimic de o complexitate mecanică similară timp de aproximativ 1.400 de ani, potrivit Space Daily.

Aceasta este partea care îi neliniștește pe istoricii tehnologiei. Angrenajele nu sunt rudimentare. Sunt tăiate manual din foi de bronz, sub formă de dinți triunghiulari, îmbinate în serii care calculează rapoarte astronomice cu precizia unui orologiu astronomic. Când scafandrii cu bureți au ridicat de pe fundul mării, de la aproximativ 45 de metri adâncime, bucata corodată, nimeni în 1901 nu avea idee ce conținea acea concrețiune verde.

Ce au găsit de fapt scafandrii

Epava de la Antikythera se afla în ape adânci între Creta și Peloponez, pe o rută comercială pe care negustorii romani o foloseau pentru a transporta prăzi grecești înapoi în Italia. Încărcătura includea statui din bronz și marmură, sticlărie, amfore și monede.

Printre fragmentele încrustate ridicate la suprafață în 1901 se afla o masă corodată de mărimea unei cutii de pantofi. A fost ignorată în mare parte în Muzeul Național de Arheologie din Atena până în 1902, când politicianul grec Spyridon Stais a observat un angrenaj în corodare, iar vărul său, Valerios Stais, directorul muzeului, a început primul studiu al fragmentului.

Bucata s-a desfăcut în cele din urmă, dezvăluind forma inconfundabilă a roților dințate cu dinți triunghiulari, dispuse în trenuri îmbinate. Dispozitivul era acționat manual. Un utilizator rotea un buton lateral, iar cadranele de pe fața din față și spate se mișcau pentru a arăta poziția Soarelui, fazele Lunii, data în mai multe calendare suprapuse și momentul prezis al eclipselor.

Peste 30 de roți dințate care „nu ar trebui să existe”

Au fost identificate cel puțin 30 de angrenaje conservate, iar reconstrucțiile bazate pe tomografie cu raze X sugerează că dispozitivul original conținea aproximativ 37 de roți din bronz, tăiate manual și montate într-o carcasă din lemn de circa 34 de centimetri înălțime. Cea mai mare roată are aproximativ 14 centimetri diametru. Dinții au fost filați individual. Raporturile dintre angrenaje codifică perioade astronomice rafinate de secole de astronomii babilonieni și greci.

Un set de roți montate pe un ax excentric reproduce variația vitezei Lunii pe cer, așa-numita anomalie lunară descrisă de astronomul grec Hiparh în secolul al II-lea î.Hr. Luna nu orbitează Pământul pe un cerc perfect. Ea accelerează în apropierea perigeului și încetinește la apogeu.

Mecanismul modelează această variație printr-un sistem de tip pin-and-slot, care face o roată să oscileze față de alta. Este o soluție mecanică la o problemă de geometrie cerească, rezolvată cu două milenii înainte de Newton.

Ce calcula, mai exact

Dacă rotiți manivela înainte cu o zi, cadranul frontal avansează o poziție în zodiac. Indicatorul Lunii se deplasează în ritmul său real, inegal. O mică sferă, jumătate neagră și jumătate argintie, se rotește pentru a indica faza lunară. Pe spatele dispozitivului, două cadrane spiralate urmăresc cicluri mai lungi: ciclul Metonic de 235 de luni lunare, care aliniază fazele Lunii la aceeași dată o dată la 19 ani, și ciclul Saros de 18 ani și 11 zile, folosit pentru prezicerea eclipselor.

Dacă indicatorul Saros ajungea pe un simbol, urma o eclipsă. Simbolul indica tipul (solar sau lunar), momentul aproximativ al zilei și uneori chiar culoarea Lunii în timpul totalității.

Un studiu din 2024 realizat la Universitatea din Glasgow a folosit statistici bayesiene și metode inspirate din analiza undelor gravitaționale LIGO pentru a determina că inelul calendaristic al dispozitivului conținea cel mai probabil 354 sau 355 de găuri, corespunzând anului lunar grec, nu anului solar egiptean de 365 de zile.

Analiza a arătat, de asemenea, că găurile păstrate sunt dispuse cu o precizie remarcabilă, cu o variație radială medie de doar 0,028 mm față de un cerc perfect. Aceasta este o precizie de ordinul unei fracțiuni de fir de păr, realizată în bronz, manual, într-un atelier elenistic.

Cine l-a construit

Nu se știe cu certitudine. Printre candidați se numără cercurile asociate cu Arhimede din Siracuza, creditat de Cicero cu construirea unui dispozitiv similar, și Hiparh din Rodos, a cărui teorie lunară este reflectată în mecanism.

Rodos era un centru cunoscut de producție a instrumentelor astronomice în perioada elenistică târzie. Nava care transporta dispozitivul s-a scufundat între aproximativ 70 și 50 î.Hr., probabil în drum spre Roma.

Există o pauză uriașă în istorie: nu apare niciun mecanism comparabil timp de secole. Nici în Egiptul roman, nici în Bizanț, nici în Europa medievală timpurie nu se găsește o tradiție continuă de astfel de mașinării. Ceasurile mecanice de complexitate comparabilă apar abia în secolul al XIV-lea, la peste 1.000 de ani distanță.

Golul de 1.400 de ani

Cele mai vechi ceasuri europene comparabile ca ambiție astronomică sunt ceasul lui Richard din Wallingford de la abația St Albans (anii 1320) și astrariul lui Giovanni de’ Dondi, construit între 1348 și 1364. Ambele apar la aproximativ 1.400 de ani după epava din Antikythera. Niciunul nu este în mod clar mai sofisticat decât ceea ce un atelier grec producea în secolul I î.Hr.

În lumea islamică, continuitatea este mai vizibilă. Astrolabele și dispozitivele astronomice apar în lucrările lui Al-Biruni și ale fraților Banu Musa între secolele IX–XI. Totuși, nici acestea nu ating de regulă complexitatea completă a trenurilor de angrenaje din mecanismul din Antikythera. Tehnica epiciclică și pin-and-slot nu reapare clar decât în Renașterea europeană.

De ce a dispărut această tradiție? Posibile explicații includ prăbușirea rețelelor de patronaj elenist sub dominația romană, dispariția atelierelor specializate și faptul că astfel de dispozitive erau probabil extrem de rare și costisitoare. Când clienții au dispărut, a dispărut și meșteșugul.

Cum a fost „deschis” de cercetători

Înțelegerea modernă a mecanismului vine dintr-o serie de scanări. În 2005, proiectul de cercetare Antikythera Mechanism a folosit un sistem de tomografie cu raze X numit „Bladerunner”, capabil să scaneze fragmentele la rezoluție microscopică. Scanările au dezvăluit mii de inscripții grecești, un fel de manual gravat în interiorul bronzului.

Inscripțiile descriau cadranele, numeau planetele și explicau predicțiile de eclipse. O reconstrucție din 2021 a propus că partea frontală afișa cele cinci planete cunoscute de greci, împreună cu Soarele, Luna și nodurile orbitale.

Un studiu din 2024 a clarificat dezbaterea privind inelul calendaristic. Analiza statistică a arătat că varianta cu 354–355 de găuri este de sute de ori mai probabilă decât alternativele de 360 sau 365 de găuri, indicând un calendar lunar.

Ce spune despre cei care l-au creat

Grecii care au construit acest dispozitiv înțelegeau că mișcările cerului sunt ciclice și combinabile. Nu știau de ce orbita Lunii este neregulată, dar o măsuraseră suficient de precis pentru a o reproduce mecanic. Aveau și capacitatea tehnologică de a tăia sute de dinți de roată cu raporturi exacte.

Imaginea obișnuită despre Antichitate este incompletă. Lumea romană este asociată cu marmură, apeducte și retorică, dar mecanismul din Antikythera arată că existau și ateliere capabile de inginerie de precizie comparabilă cu ceasurile de buzunar din secolul XIX.

Astăzi, dispozitivul este expus la Muzeul Național de Arheologie din Atena, relativ aproape de locul unde a stat pe fundul mării timp de două milenii.

Un obiect mic care schimbă cronologia

Mecanismul din Antikythera nu este un computer în sens modern: nu are logică programabilă, memorie sau ramificații. Este un calculator specializat, similar unui riglă de calcul sau unui orologiu astronomic. Dar este unic prin faptul că încorporează mișcarea cerului în angrenaje și permite utilizatorului să „vadă viitorul” astronomic.

Un senator roman din 60 î.Hr. putea astfel afla când va avea loc următoarea eclipsă de Lună. Un călugăr medieval din anul 800 nu ar fi avut un instrument similar pentru încă 500 de ani.

Epava încă există, iar săpăturile reluate în 2012 continuă să aducă fragmente, inclusiv statui și posibil părți ale unui al doilea mecanism, deși această ipoteză rămâne disputată. Dacă există un „frate” al mecanismului în sedimentele de la Antikythera, acesta așteaptă de două milenii să fie descoperit.