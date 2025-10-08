„Cel mai vechi computer din lume” a fost descoperit lângă o insulă din Grecia: Artefactul misterios „ghicea viitorul” acum 2.100 de ani

Scafandri care caută artefacte în zona epavei antice unde s-a gasit Mecanismul din Antikythera. Sursa foto: Ministerul Culturii din Grecia

Mecanismul din Antikythera, cunoscut drept „cel mai vechi computer din lume”, rămâne una dintre cele mai mari enigme ale Antichității, un artefact care ne arată cât de avansați puteau fi oamenii acum peste 2.000 de ani. Insula mică și aparent nesemnificativă care i-a dat numele devine, prin această descoperire, un punct de interes major pentru istoria științei și tehnologiei.

În anul 1901, o echipă de scafandri care căuta bureți de mare în apropierea unei mici insule grecești, Antikythera, avea să descopere unul dintre cele mai misterioase artefacte ale Antichității, într‐o epavă de corabie antică: Mecanismul din Antikythera. Acest dispozitiv, aparent banal la prima vedere, avea să rescrie tot ce știam despre cunoștințele tehnologice ale Greciei Antice.

Ce este Mecanismul din Antikythera

Mecanismul din Antikythera este considerat primul calculator analog din lume, construit în jurul anului 100 î.Hr. Este un mecanism complex, alcătuit din peste 30 de roți dințate din bronz, montate într-o carcasă din lemn. După decenii de cercetări, oamenii de știință au reușit să înțeleagă scopul său: prezicerea mișcărilor corpurilor cerești și a eclipselor, în funcție de ciclurile astronomice cunoscute în acea perioadă.

Ce face acest mecanism atât de special este nivelul său incredibil de complexitate tehnologică, comparabil cu ceasurile mecanice europene construite abia în secolul al XIV-lea – cu peste 1.400 de ani mai târziu.

Practic, acest dispozitiv demonstrează că vechii greci aveau cunoștințe avansate de astronomie, matematică și inginerie, care s-au pierdut pentru multe secole după căderea civilizației elene.

Ce putea „prezice”

Fazele Lunii și mișcarea ei pe cer.

Poziția Soarelui și a planetelor cunoscute la acea vreme (până la Saturn).

Datele eclipselor de Soare și de Lună, pe baza ciclului saros (aprox. 18 ani).

Calendarul olimpic: mecanismul indica și ciclurile jocurilor olimpice și altor competiții sportive majore din lumea greacă.

Zilele din calendarul luni-solar corintic (un tip de calendar folosit în multe orașe grecești antice).

Mecanismul din Antikythera este special pentru că realiza toate aceste calcule mecanic, cu roți dințate și engranaje, cu sute de ani înainte ca astfel de mecanisme să fie redescoperite în Europa medievală. Era ca un „ceas al cerului” – un model fizic al Universului cunoscut de greci, construit pentru a înțelege și anticipa ciclurile cerești.

De ce este important Mecanismul din Antikythera

Importanța Mecanismului din Antikythera constă în:

Avansul tehnologic pe care îl dovedește pentru epoca respectivă;

Dovezile despre utilizarea timpurie a principiilor mecanicii și astronomiei;

Influența potențială asupra tehnologiei ulterioare, deși rămâne neclar dacă aceste cunoștințe au fost transmise sau pierdute odată cu timpul.

Este, totodată, o dovadă că istoria tehnologiei umane nu a evoluat liniar și că multe cunoștințe s-au pierdut și redescoperit de-a lungul secolelor.

Unde este expus Mecanismul din Antikythera original

Mecanismul din Antikythera (fragmentele originale) este expus în Muzeul Arheologic Național din Atena (National Archaeological Museum, Athens), colecția de bronz, Sala 38.

Există și copii/replici care pot fi vizitate în alte locuri, de exemplu la Observatorul din Atena (centru de vizitatori Thissio) unde a fost pusă în expoziție o replică recentă.

Insula Antikythera din Grecia – un colț uitat de lume cu o istorie surprinzătoare

Antikythera (sau Anticitera) este o mică insulă stâncoasă situată între insulele Creta și Kythira, în Marea Egee. Astăzi, are o populație foarte redusă – în jur de 20-50 de locuitori permanenți, deși numărul crește vara datorită turiștilor și cercetătorilor.

Ce este interesant la insulă