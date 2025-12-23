Geologii descoperă un zăcământ de aur super-gigant în China, cu o valoare estimată de peste 85 miliarde de dolari

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Geologii chinezi spun că un spațiu îngropat sub zăcământul de aur din regiunea Pingjiang, China, ar putea conține peste o mie de tone de aur, conform ecoticias.com. Dacă prezența aurului va fi confirmată, ar fi vorba de cea mai mare descoperire de aur făcuă vreodată, cu o valoare estimată de aproximativ 85.215.780.000 dolari.

Totuși, această estimare ar putea să nu aibă o acuratețe mare. Numărul final va crește sau va scădea în funcție de analiza directă a rocii – ScienceAlert a avertizat că estimările inițiale legate de „cea mai mare” mină din lume nu sunt verificate încă.

Geologii chinezi spun că au identificat peste 40 de locuri bogate în aur la o adâncime de peste 2.000 de metri. Au folosit modelare 3D pentru a face proiecții până la adâncimea de aproximativ 3.000 de metri.

Un detaliu care a atras atenția a fost un citat atribuit lui Chen Rulin , descris în mai multe articole ca expert în prospectarea minereurilor -„Multe carote de rocă forate au arătat aur vizibil”, a spus Chen.

„Aurul vizibil” poate fi un semn bun că un sistem hidrotermal este fertil, dar o singură secțiune cu conținut ridicat de minereu nu descrie conținutul mediu pe un zăcământ. Ceea ce contează pentru o mină reală este continuitatea, grosimea și cât de des se repetă aceste zone mai bune pe distanțe lungi.

De ce adâncimea este importantă

Adâncimea de la Wangu nu este o notă de subsol. Minele adânci au rocă mai fierbinte, ventilație mai complicată, presiuni mai puternice la sol și cerințe energetice mai mari pentru mișcarea aerului și răcirea zonelor de lucru. Ventilația, de una singură poate reprezenta aproximativ 40 până la 80% din consumul de energie al unei mine.

Acest lucru contează deoarece aurul are o amprentă climatică ușor de ignorat atunci când este vorba doar despre uncii și valoare. Cercetările au descoperit că emisiile globale de gaze cu efect de seră provocate de mineritul aurului pot depăși 100 de milioane de tone de dioxid de carbon (echivalent) pe an, intensitatea emisiilor variind foarte mult în funcție de țară și de operațiune.

Așadar, un zăcământ aflat la o asemenea adâncime pune probleme climatice. Dacă aurul este real și poate fi exploatat, cum va fi produs și cu ce costuri pentru mediu?

Wangu se află în orogenul Jiangnan, un spațiu marcat de coliziuni străvechi și de falii care au permis apariția aurului. Regiunea nord-estică a provinciei Hunan a fost descrisă ca fiind una dintre cele mai importante zone pentru mineritul aurifer.

Acest context ajută la demonstrarea plauzibilității acestui raport. Transformarea unei resurse estimate într-o rezervă dovedită necesită timp, foraje intense și teste care să arate că zonele „bogate” se conectează într-un mod în care inginerii pot exploata în siguranță și în mod constant.

Dacă forajele viitoare de la Wangu confirmă că există spații cu zăcăminte dense, conectate și exploatabile, proiectul ar putea avansa spre proiectarea minei și obținerea autorizațiilor. Dacă rezultatele arată zone neuniforme separate de porțiuni lungi cu grad scăzut de exploatabilitate, planurile s-ar putea restrânge doar la cele mai bogate zone.