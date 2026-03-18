Bere caldă în baruri, ca să fie factura mai mică. Indignare în Marea Britanie după o propunere bizară a ministrului Energiei

Ministrul Energiei din Marea Britanie propune ca berea să fie servită caldă în localuri pentru a reduce facturile la energe. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ed Miliband, ministrul Energiei din Marea Britanie și fost lider al Partidului Laburist a făcut o propunere care a stârnit multe polemici şi indignare. Acesta a propus ca berea să fie servită caldă în localuri pentru a reduce cheltuielile la energia electrică.

Această propunere șocantă, mai ales în Regatul Unit, a fost făcută tuturor proprietarilor de pub-uri: „Serviți bere care să nu fie rece pentru a reduce facturile într-o perioadă de creștere a prețurilor, exacerbate de războiul din Orientul Mijlociu”, relatează Il Messaggero.

Recomandarea face parte din setul de sfaturi pe care ministrul britanic le-a făcut industriei de ospitalitate, care prezintă modalități de reducere a consumului inutil de energie electrică.

Printre acestea, se propune folosirea cu moderație a frigiderelor și a răcitoarelor de băuturi, în special noaptea, și controlul utilizării cuptoarelor și a lămpilor.

Cu toate acestea, recomandările au fost aspru criticate de proprietarii de pub-uri , care se confruntă de mult timp cu costuri de operare în continuă creștere, în special în ceea ce priveşte costurile energiei. Unul dintre aceştia, Andy Lennox, implicat într-o campanie de creștere a gradului de conștientizare politică cu privire la problemele sectorului, a respins inițiativa, numind-o „încă o prostie birocratică” care nu servește la nimic în prevenirea numeroaselor închideri de locații.