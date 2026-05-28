1 minut de citit Publicat la 18:51 28 Mai 2026 Modificat la 18:51 28 Mai 2026

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Loto 6/49 de joi, 28 mai. Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

Joi, 28 mai 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 24 mai, Loteria Română a acordat peste 30.080 de câștiguri în valoare totală de peste 2,52 milioane de lei.

Numerele extrase la Loto 6/49:

Loto 6/49: 19, 21, 35, 30, 13, 22

Noroc: 0 3 3 5 3 3 4

Joker: 10, 19, 3, 45, 20 + 10

Noroc Plus: 2 8 9 0 1 1

Loto 5/40: 33, 36, 11, 20, 14, 10

Super Noroc: 8 8 1 7 4 6

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 26,76 milioane de lei (peste 5,09 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,97 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,27 milioane de lei (peste 433.600 de euro). La categoria a II-a și la categoria a III-a se înregistrează, la fiecare categorie în parte, peste 52.900 de lei.

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 160.800 de lei (peste 30.600 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 666.400 de lei (peste 126.900 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 240.800 de lei (peste 45.800 de euro).