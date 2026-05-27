Profesorul Dan Voiculescu avertizează: „România riscă un dezastru social și demografic ireversibil”. 1,4 milioane de copii, în pericol

Publicat la 13:48 27 Mai 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

Dan Voiculescu trage un semnal de alarmă extrem de dur asupra situației copiilor vulnerabili din România și avertizează că țara se îndreaptă spre „un dezastru social și demografic ireversibil” dacă nu sunt luate urgent măsuri concrete.

Într-o analiză publicată pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu atrage atenția că aproximativ 35% dintre copiii români — aproape 1,4 milioane — sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, iar România se află printre cele mai afectate state din Uniunea Europeană în ceea ce privește vulnerabilitatea copiilor.

Profesorul evidențiază trei categorii aflate într-o situație critică:

* copiii din familii numeroase, unde lipsurile materiale severe sunt tot mai frecvente;

* copiii crescuți în familii monoparentale, afectați de precaritate economică;

* copiii din mediul rural și din orașele mici, unde accesul la educație, servicii sociale și sănătate este dramatic limitat.

Potrivit profesorului Dan Voiculescu, în multe comunități rurale lipsesc aproape complet serviciile de sprijin pentru copii, iar sărăcia se transformă rapid în abandon școlar și excluziune socială pe termen lung.

„Se generează astfel un cerc vicios al sărăciei care afectează nu doar prezentul copiilor vulnerabili, ci și posibilitățile lor reale de integrare socială și economică ca adulți”, avertizează profesorul în analiza sa.

Mesajul central al postării este unul extrem de ferm: România are nevoie urgentă de o strategie națională de susținere a copiilor vulnerabili și de un consens politic real pentru a evita agravarea crizei sociale și demografice.

Profesorul Dan Voiculescu avertizează că fără intervenții rapide și politici publice coerente, sute de mii de copii riscă să rămână captivi într-un sistem care le refuză șansa la un trai decent și la un viitor normal.