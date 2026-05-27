Primul val de caniculă din Europa a adus prețuri sub zero la energie electrică. Cum s-a ajuns la această situație

Primul val de caniculă din acest sezon se va resimți în capitalele europene pentru tot restul săptămânii, doborând recorduri de temperatură şi împingând în sus cererea de energie electrică, scrie Bloomberg. În Germania, energia produsă era atât de multă în raport cu consumul, încât prețul energiei pe piața angro a coborât sub zero timp de șase ore.

Luni, Marea Britanie s-a confruntat cu cea mai timpurie "noapte tropicală" din istorie, în condiţiile în care temperaturile nu au mai scăzut sub 20 de grade Celsius, pentru ca marţi să fie înregistrată cea mai fierbinte zi din luna mai. În Franţa, au fost stabilite numeroase recorduri regionale de căldură pentru luna mai, inclusiv 35,8 grade Celsius la La Roche-sur-Yon, în vest. Meteo-France, agenţia guvernamentală de prognoză, estimează temperaturi de până la 39 de grade Celsius în zilele următoare, scrie Agerpres.



Căldura a fost o veste bună pentru unii comercianţi cu amănuntul. În Marea Britanie, magazinele Currys au înregistrat o creştere a vânzărilor de ventilatoare şi alte produse de răcire cu 2.758% faţă de anul precedent, în weekendul sărbătorii May Bank.

De asemenea, magazinele John Lewis Partnership au raportat o creştere de 800% a vânzărilor de ventilatoare, în timp ce vânzările de piscine pentru copii au crescut cu 700% faţă de săptămâna precedentă. Retailerul britanic de produse electrice AO World a raportat creşteri similare ale vânzărilor.



Temperaturile sunt aşteptate să scadă spre sfârşitul săptămânii, dar începutul dogoritor al sezonului intensifică îngrijorările cu privire la modul în care schimbările climatice provoacă mai multe fenomene meteo extreme, la care Europa se luptă să se adapteze. Prognozele pe termen lung indică mai multe valuri de căldură pentru continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume, spun meteorologii, deoarece căldura persistentă usucă solurile şi amplifică riscul unor temperaturi mai ridicate.



Pe de altă parte, căldura a alimentat producţia de energie fotovoltaică, în plină expansiune, care a stabilit valori record în Marea Britanie. Se aşteaptă ca cerul neobişnuit de senin să persiste în această săptămână, cu o producţie fotovoltaică deosebit de puternică, atât în Marea Britanie cât şi în Franţa, Germania şi în cea mai mare parte a Europei de Nord-Vest şi Centrale, conform analizei realizate de analiştii de la MetDesk.



Miercuri, producția foarte mare de energie în raport cu consumul, în special din surse solare, a făcut ca în Germania să existe mai mult curent decât era nevoie în anumite ore ale zilei. Din această cauză, producătorii au ajuns, practic, să plătească pentru ca energia lor să fie preluată în rețea, iar prețul energiei pe piața angro a coborât sub zero timp de șase ore, în jurul prânzului.

În Franța, prețurile urmau să devină negative timp de două ore și să rămână aproape de zero alte câteva ore, potrivit datelor bursei Epex Spot.

Cererea de energie electrică în Franţa este aşteptată să atingă un vârf de 52,8 gigawaţi la ora 14:30, faţă de aproximativ 48 de gigawaţi cu o săptămână mai devreme, conform datelor gestionarului reţelei de înaltă tensiune din Franţa (RTE).