România și alte 15 țări UE cer mai multe fonduri europene pentru coeziune și agricultură. Nicușor Dan: Sunt esențiale pentru dezvoltare

1 minut de citit Publicat la 11:35 26 Mai 2026 Modificat la 11:39 26 Mai 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Noul buget record al UE, de circa 2 trilioane de euro, prioritizează cheltuielile pentru apărare. Foto: Profimedia Images

România a inițiat, alături de alte 15 țări europene, o Declarație comună prin care solicită ca viitorul buget al UE pentru perioada 2028-2034, „să continue să acorde finanțări pentru politica de coeziune și politica agricolă, a informat marți președintele Nicușor Dan.

„România a inițiat Declarația comună a statelor din grupul Prietenii Coeziunii privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, alături de Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria. Prin acest demers comun, ne dorim ca viitorul buget să continue să finanțeze politici fundamentale pentru proiectul european: politica de coeziune și politica agricolă comună. Aceste linii strategice sunt deja afectate de propunerile de reducere a finanțărilor, deși bugetul total propus al Uniunii este în creștere”, a spus Nicușor Dan, într-o declarație publicată pe rețelele sociale.

Fondurile pentru coeziune și agricultură sunt considerate vitale pentru țara noastră.

Bugetul UE pentru 2028-2034 este de aproape 2 trilioane de euro - cel mai mare de până acum - și prioritizează cheltuielile legate de apărare și competivitate, în detrimentul fondurilor pentru coeziune și agricultură.

Nicușor Dan a arătat că fondurile pentru coeziune și agricultură „sunt instrumentele prin care Uniunea susține investițiile care contează direct pentru oameni: infrastructură, agricultură, dezvoltarea comunităților, locuri de muncă și reducerea diferențelor dintre statele membre”.

„Solicităm ca alocările pentru aceste politici în viitorul buget să fie mai mari. Pentru România, fondurile europene rămân esențiale pentru modernizare și dezvoltare. În același timp, Europa trebuie să răspundă noilor provocări legate de securitate, energie și competitivitate economică. De aceea, susținem un buget european ambițios și echilibrat, care să răspundă atât noilor priorități, cât și politicilor care s-au dovedit de succes și care sunt esențiale pentru coeziune și prosperitate”, a spus Nicușor Dan.

În opinie președintelui României, bugetul UE trebuie să fie echilibrat și să asigure dezvoltarea tuturor statelor membre.

„Mulțumesc tuturor liderilor europeni care susțin această inițiativă și cred, la fel ca România, că solidaritatea și coeziunea trebuie să rămână valori fundamentale ale Uniunii Europene. Această Declarație va fi prezentată formal în cadrul reuniunii de astăzi a miniștrilor pentru afaceri europene, pentru a fi luată în considerare în dezbaterile de la următorul Consiliu European”, a spus președintele României, Nicușor Dan.