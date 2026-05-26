Un tren a lovit un autobuz școlar în Belgia. Sunt mai mulți morți

2 minute de citit Publicat la 12:30 26 Mai 2026 Modificat la 13:09 26 Mai 2026

Un tren a lovit un autobuz școlar în Belgia.

Patru persoane au murit după ce un tren s-a ciocnit cu un autobuz școlar în Belgia, marți dimineață, relatează Reuters. În autobuz se aflau șapte elevi și doi adulți.

Ministrul belgian al transporturilor a declarat că doi adolescenți, un șofer de autobuz și un alt adult au fost uciși în accident.

Accidentul a avut loc marți dimineață în Buggenhout, la nord de Bruxelles, în Flandra de Est.

Un microbuz care este folosit pentru transport școlar a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată.

Vehiculul transporta șapte elevi și doi adulți, potrivit postului public local de televiziune VRT.

Dintre cei doi adulți, unul era șoferul, în timp ce celălalt supraveghea copiii.

„Cu mare consternare am aflat despre tragicul accident din Buggenhout, unde un autobuz școlar a fost lovit de un tren. Gândurile mele se îndreaptă către victime și către cei dragi lor. Le doresc multă putere răniților”, a scris ministrul Bernard Quintin într-o postare pe X.

Ministrul transporturilor din Belgia, Jean-Luc Crucke, a confirmat că patru persoane au murit în accident.

„Este vorba despre doi copii, șoferul autobuzului școlar și însoțitorul”, a spus el.

De asemenea, el a confirmat că trecerea la nivel cu calea ferată era închisă în momentul impactului. „Avem imagini care dovedesc acest lucru”, a spus Crucke.

Trecerea la nivel cu calea ferată era închisă în momentul coliziunii, dar microbuzul a intrat pe șinele de cale ferată.

Operatorul feroviar Infrabel a declarat că semaforul de la trecerea la nivel cu calea ferată era roșu, iar barierele erau coborâte în momentul coliziunii.

„Încercăm să înțelegem cum s-a putut întâmpla acest lucru”, a transmis Infrabel. „Dar gândurile noastre sunt acum în primul rând alături de victime și de familiile lor”.

Potrivit știrilor HLN, în tren se aflau aproximativ 100 de pasageri, dar niciun pasager nu a fost rănit.

Pasagerii au fost evacuați de pompieri.

Ministra justiției și-a exprimat compasiunea față de victimele accidentului Ministra justiției din Belgia, Annelies Verlinden, și-a exprimat „profunda compasiune” după ce un autobuz școlar s-a ciocnit de un tren. „Profunda mea compasiune se îndreaptă către toate victimele, copiii, familiile lor și toți cei afectați de această tragedie de astăzi. Le doresc tuturor multă căldură și sprijin sufletesc”, a scris ea într-o postare pe X. „Le mulțumesc serviciilor de urgență și poliției pentru intervenția lor rapidă și pentru eforturile susținute la fața locului. Parchetul continuă, desigur, să monitorizeze și să investigheze acest accident.”