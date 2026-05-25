Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. Vor fi până la 40 de grade. Imaginile din satelit sunt neobișnuite

7 minute de citit Publicat la 07:49 25 Mai 2026 Modificat la 07:53 25 Mai 2026

Domul de căldură e complet și a format un capac deasupra Europei. FOTO: Severe-weather

Europa trece printr-o schimbare puternică a vremii, după ce o masă de aer foarte cald a urcat dinspre Africa spre vestul și centrul continentului. Deasupra acestor regiuni s-a format un dom de căldură extremă, un fenomen care favorizează temperaturi foarte ridicate. Pentru această perioadă a anului, valul de căldură este unul ieșit din comun.

Această cupolă funcționează ca un capac. Aerul cald rămâne blocat dedesubt, coboară treptat spre sol și se încălzește și mai mult. În același timp, soarele puternic de la final de mai contribuie la creșterea temperaturilor, scrie Severe-Weather.

Pentru această perioadă a anului, valul de căldură este unul ieșit din comun. Un val masiv de aer fierbinte ajunge peste Spania, Portugalia, Irlanda, Regatul Unit, Franța și Germania. Temperaturile sunt cu 12-16 grade Celsius mai ridicate decât valorile normale pentru sfârșitul lunii mai.

Este cea mai puternică cupolă de căldură observată până acum în 2026. Milioane de oameni se confruntă cu temperaturi de mijloc de vară, deși calendaristic suntem încă în luna mai. Fenomenul se vede și pe imaginile din satelit, unde apare o zonă extinsă de aer uscat și stabil, care avansează spre nord.

În weekendul trecut, mai multe zone din vestul Europei au înregistrat deja temperaturi record. În Regatul Unit a fost consemnată cea mai fierbinte zi de mai din ultimii aproape 80 de ani, după ce la Londra temperatura a ajuns la 32,3 grade Celsius.

În același timp, sudul și sud-vestul Portugaliei, Spaniei și Franței au avut maxime extreme, între 35 și 38 grade Celsius. În Italia s-au înregistrat duminică 31-34 grade Celsius, iar în Germania, în zona Alpilor și în unele părți ale Balcanilor temperaturile au ajuns la 30-33 grade Celsius.

Un grafic realizat pentru duminică, 24 mai, arată că numeroase stații meteo din Germania, Franța, Irlanda și Regatul Unit au depășit deja recordurile zilnice de temperatură. Punctele roz de pe grafic marchează cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată în acele stații într-o zi de 24 mai. Aceste recorduri au fost depășite.

În zilele următoare, masa de aer va deveni și mai fierbinte în multe țări, pe măsură ce cupola de căldură se întărește. Pentru că acest tipar de vreme reduce formarea norilor și menține aerul cald blocat aproape de sol, atât temperaturile maxime, cât și cele minime ar putea doborî recorduri lunare în sute de stații meteo din vestul Europei. În ultima săptămână din mai 2026, vestul Europei va avea temperaturi cu 12-16 grade Celsius peste media perioadei, o abatere foarte mare pentru finalul lunii mai.

Meteograma pentru Paris arată cât de neobișnuit va fi acest val de căldură.

Înainte de detaliile despre acest episod de căldură extremă, apărut neobișnuit de devreme în Europa, trebuie explicat ce este o cupolă de căldură și de ce poate produce temperaturi atât de ridicate.

Ce este un dom de căldură

În trecut, atunci când Europa, Statele Unite sau Canada au fost afectate de valuri de căldură puternice, cupola de căldură a fost adesea unul dintre factorii principali. Vara, acest fenomen poate domina vremea pe suprafețe foarte mari.

Vorbim despre un dom de căldură atunci când temperaturile devin extrem de ridicate pe o zonă întinsă. Fenomenul este important pentru că poate menține căldura blocată timp de mai multe zile.

De obicei, cupola apare atunci când o zonă de presiune ridicată se instalează deasupra unei regiuni. Aerul devine stabil, norii sunt puțini, iar căldura se acumulează treptat aproape de sol.

Termenul este folosit mai ales când o zonă mare de presiune ridicată rămâne blocată deasupra unei părți importante a continentului. Dacă situația este foarte stabilă, episodul poate dura mai multe zile sau chiar săptămâni.

Cupola de căldură funcționează ca un capac pus peste o oală. Aerul cald este prins dedesubt, iar straturile de aer coboară spre sol. Pe măsură ce coboară, aerul se încălzește și face ca temperaturile de la suprafață să devină foarte ridicate.

Cum afectează oamenii un dom de căldură

Căldura excesivă produsă de o cupolă de căldură poate avea efecte serioase asupra sănătății. Cei mai expuși sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu probleme medicale, ale căror afecțiuni se pot agrava în timpul temperaturilor extreme.

Muncitorii din construcții, agricultorii și alte persoane care lucrează multe ore în aer liber sunt, de asemenea, în pericol. Expunerea îndelungată la temperaturi ridicate poate duce la probleme grave de sănătate. Persoanele care trăiesc în locuințe slab izolate sau construite din materiale care rețin căldura sunt și ele mai vulnerabile.

Epuizarea provocată de căldură apare atunci când organismul este expus prea mult timp la temperaturi ridicate. Aceasta poate provoca deshidratare, amețeli și slăbiciune. În cazurile grave, poate evolua spre insolație sau șoc termic.

Umiditatea ridicată face ca temperaturile să fie resimțite și mai puternic. De aceea este folosit indicele de căldură, care arată cum se simte, de fapt, temperatura atunci când aerul este și fierbinte, și umed.

O cupolă de căldură istorică se extinde peste vestul și centrul Europei

După schimbarea puternică a vremii deasupra Atlanticului de Nord și a Europei, o zonă amplă de presiune ridicată a permis aerului fierbinte din nord-vestul Africii să urce spre sud-vestul și vestul Europei.

Această zonă de aer cald domină acum mare parte din continent și este prognozată să persiste până la finalul lunii mai. Cupola de căldură este deja complet formată deasupra Europei. Aerul care coboară în interiorul cupolei a dus și la creșterea presiunii la sol. Astfel, la începutul ultimei săptămâni din mai, deasupra centrului Europei s-a format un puternic sistem de presiune ridicată.

Această zonă va aduce presiune mai mare decât normal în cea mai mare parte a continentului. Excepție vor face nordul și nord-vestul Europei, mai ales nordul Scandinaviei și Islanda, unde vremea va fi influențată de sisteme atmosferice aflate la marginea cupolei.

Masa de aer foarte caldă va rămâne prezentă în sud-vestul, vestul și centrul Europei în mare parte din această săptămână.

Temperaturile vor rămâne foarte ridicate din Spania și Portugalia până în Belgia, Țările de Jos, Luxemburg și sud-vestul Germaniei.Temperaturile vor crește treptat și în Europa Centrală și în Balcani.

Temperaturile de la nivelul solului vor fi neobișnuit de ridicate pentru sfârșitul lunii mai. Sunt posibile noi recorduri zilnice, iar în unele locuri ar putea fi depășite chiar și recorduri absolute ale stațiilor meteo. În Franța, de exemplu, unele regiuni ar putea avea temperaturi cu peste 16 grade Celsius mai mari decât valorile normale.

În general, temperaturile vor fi cu 12-16 grade Celsius peste normalul perioadei, din Spania și Portugalia până în Belgia, Țările de Jos, Luxemburg și sud-vestul Germaniei.

Prin urmare, maximele zilnice vor rămâne în multe regiuni între 30 și 35 grade Celsius. În mai multe stații meteo, valorile vor fi chiar mai ridicate decât cele înregistrate în weekendul trecut.

Peninsula Iberică și Franța ar putea atinge 40 grade Celsius pentru prima dată în 2026

Cu o cupolă de căldură atât de puternică deasupra Europei, temperaturile vor continua să urce la valori foarte mari pentru sfârșitul lunii mai.

Cele mai ridicate temperaturi din Spania și Portugalia sunt așteptate de luni până vineri, iar zilele de marți și joi ar putea fi cele mai fierbinți. În sudul și centrul Portugaliei, precum și în sudul și sud-vestul Spaniei, temperaturile vor ajunge frecvent la 35-39 grade Celsius.

Există chiar posibilitatea ca pragul de 40 grade Celsius să fie atins în luna mai, o valoare extrem de ridicată pentru această perioadă. Marți va fi foarte cald și la Lisabona, unde vântul va aduce aer fierbinte din interiorul uscat al Peninsulei Iberice.

Franța

Valul de căldură va continua în Franța în această săptămână. În multe zone ale țării, temperaturile maxime vor urca spre 37-39 grade Celsius, iar în sud-vest s-ar putea apropia de 40 grade Celsius.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate miercuri și joi. În această săptămână, sute de recorduri de temperatură ar putea fi doborâte în Franța.

Irlanda și Regatul Unit

În Irlanda și Regatul Unit, vremea va semăna mai degrabă cu mijlocul verii decât cu sfârșitul lunii mai. După temperaturile de 30-32 grade Celsius înregistrate duminică, valorile vor crește și mai mult în zilele următoare.

Unele modele meteo indică temperaturi neobișnuit de mari în sudul Angliei, unde maximele ar putea ajunge la 35-37 grade Celsius. Aceste valori ar depăși cu câteva grade recordurile înregistrate vreodată în luna mai.

Temperaturile vor fi cu 12-18 grade Celsius peste mediile normale, o diferență foarte mare pentru această perioadă. De aceea, multe stații meteo doboară recorduri în această săptămână.

Va fi mult mai cald decât în mod normal și în sudul Irlandei, unde marți maximele ar putea ajunge spre 30 grade Celsius.

Germania, Belgia, Țările de Jos, Luxemburg

În Germania, Benelux și în zona Alpilor, temperaturile vor ajunge în următoarele zile la 30-35 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Belgia, Luxemburg și sudul-sud-vestul Germaniei.

Valul de căldură va continua cel puțin până joi.

Mediterana, Italia și Balcanii

În regiunea mediteraneană, Italia, Europa Centrală și Balcani, temperaturile vor rămâne ridicate până la finalul lunii, cu valori de peste 30 grade Celsius în multe zone.

În nordul și centrul Balcanilor, precum și în câmpiile din nordul Italiei, temperaturile ar putea depăși 35 grade Celsius la mijlocul săptămânii. Și aici, unele recorduri locale de temperatură ar putea fi puse la încercare în zilele următoare.