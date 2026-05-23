Firma spaniolă care lucra la termocentrala Iernut a abandonat din nou lucrările. Bolojan: A intrat în faliment, preia Romgaz

Centrala de la Iernut are o capacitate de 430 MW. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Guvernul va aproba, săptămâna viitoare, o hotărâre de guvern, "care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale" pe gaz de la Iernut, a anunţat premierul interimar al României, Ilie Bolojan, informează Agerpres. Potrivit declaraţiilor sale, compania spaniolă Duro Felguera a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment, iar subcontractanții mai au de executat aproximativ 2%. "Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere", a menţionat prim-ministrul intermar.



"(...)centrala pe gaz de la Iernut va injecta energie în sistemul energetic național. proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în 3 ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general.

Extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor", a scris prim-ministrul intermar într-o postare pe Facebook.

Ilie Bolojan a menţionat că în şedinţa de Guvern de joi, din această săptămână, a fost aprobat memorandumul pentru centrala pe gaz de la Iernut.



"Reconfirmă caracterul de interes public major al proiectului. Punerea în funcțiune a centralei va acoperi deficitul de energie electrică în bandă și va contribui la echilibrarea sistemului energetic național.

Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai. Săptămâna viitoare vom adopta încă o hotărâre de guvern, care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale.

Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere", a mai explicat premierul interimar al României.