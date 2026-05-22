Germania anunță că e în discuții cu SUA pentru amplasarea de rachete cu rază lungă în țară, după ce Trump a retras 5.000 de soldați

1 minut de citit Publicat la 14:32 22 Mai 2026 Modificat la 14:43 22 Mai 2026

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a anunțat că în aceste zile Berlinul poartă discuţii cu Washingtonul pentru amplasarea de rachete cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Germaniei. Anunțul vine după ce în relațiile dintre cele două țări au apărut tensiuni, iar Donald Trump a anunțat retragerea a 5.000 de soldaţi din Germania.

„Purtăm în prezent discuții cu Statele Unite ale Americii cu privire la amplasarea unor sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Germaniei.

Invităm Statele Unite ale Americii să își mențină planurile inițiale și să le pună în aplicare, dar suntem pregătiți și pentru un proces de achiziție în vederea integrării acestor sisteme în cadrul Bundeswehr-ului german. Facem acest lucru în spiritul parteneriatului și al solidarității din cadrul NATO” a declarat Johann Wadephul, ministrul de Externe al Germaniei.

Anunțul vine după mai multe săptămâni de relații tensionate între cele două țări. După ce Friedrich Merz a afirmat că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran, adăugând că Teheranul „umileşte” prima putere mondială, Donald Trump a răspuns cu un atac dur la adresa cancelarului german și a anunțat că va retrage soldații americani staționați în Germania.

Retragerea trupelor a fost confirmată de Pentagon. 5.000 de soldați vor fi retrași din Germania, ţară care găzduieşte unul din cele mai mari contingente de trupe americane din afara teritoriului său.

Pe lângă retragerea de trupe din Germania, Donald Trump a declarat recent că ia în considerare să reducă numărul de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul.

SUA au în prezent în jur de 85.000 de militari staționați în Europa.