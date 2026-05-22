Doi copii au murit în Parincea în două săptămâni. „Nu putem lăsa oamenii să moară că nu ajunge ambulanța”

Moartea elevului scoate din nou la iveală o problemă majoră a sistemului de sănătate din România. Foto: capturi Antena 3 CNN

Comuna Parincea a fost zguduită de două tragedii în două săptămâni: un copil de 15 ani a murit joi în curtea școlii, iar un altul de 3 ani a murit după ce a căzut în fântână. În cazul adolescentului, prima ambulanță a ajuns la o jumătate de oră de la apelul 112, fără medic, deși ambulanța cu medic era disponibilă. Un doctor a ajuns la copil la două ore după ce profesorii au sunat la urgențe. Primarul comunei a cerut, la Antena 3 CNN, investiții urgente în serviciul de ambulanță.

Localnicii sunt revoltați că prima ambulanță a ajuns doar cu o asistentă la școală, iar a doua, cu medic, a venit după două ore de la primul apel la 112, deși potrivit informațiilor Antena 3 CNN, se afla în stație când profesorii au sunat la urgențe.

„Este o tragedie, deci vă dați seama, suntem foarte nemulțumiți, în două săptămâni pierdem doi copii. Și așa e populația în scădere. Noi dorim ca să facem ceva ca să fie ultima dată când se mai întâmplă situații de genul. Statul român să pună bani să doteze serviciul de ambulanță, deci să doteze cu mașini, cu personal. Eu înțeleg că și acolo este o problemă cu personalul și cu mașinile, dar nu putem să lăsăm oamenii să moară că nu poate să ajungă o ambulanță, că vine după ore”, a spus primarul comunei Parincea, Sorin Roșu.

Nu este clar de ce i s-a făcut rău copilului. Colegii elevului au spus că erau cu toții în curte când adolescentul a căzut la pământ și nu a mai mișcat.

„Acestea sunt declarațiile copiilor, colegilor, care erau împreună acolo. Așa mi-a zis și mie că o dată a început să se lase jos, s-a pus jos. După care copiii au chemat repede profesorii, au venit profesori, au început să-i să-i dea primul ajutor, chiar s-au zbătut profesorii, chiar nu mă așteptam ca să facă așa o intervenție”, a mai spus edilul.

Este a doua tragedie din comună în două săptămâni. Un alt copil, de trei ani, a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri. Pompierii au reușit să-l scoată, dar era deja în stop cardio-respirator și în ciuda manevrelor de resuscitare nu a mai putut fi salvat.

„A ajuns acolo mașina de pompieri, pentru că noi la nivel de comună avem punct de lucru ISU. Detașamentul de Pompieri Bacău lucrează la noi aici 24 din 24 și băieții de aici au ajuns în timp util, dar de la ambulanță nu știu exact, nu pot să spun o oră”, a mai spus edilul.