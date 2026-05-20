Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat din China. Care este motivul deciziei sale

Publicat la 18:52 20 Mai 2026 Modificat la 18:52 20 Mai 2026

Xi Jinping, preşedintele Chinei, şi Vladimir Putin, liderul Federaţiei Ruse, pe 20 mai 2026 în Beijing, China. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a părăsit miercuri China după ce a anulat conferinţa de presă pe care o susţine de obicei după o vizită în străinătate din lipsa unor rezultate tangibile în timpul vizitei sale la Beijing, relatează EFE, potrivit Agerpres. Înainte de plecare, el i-a recitat un vers lui Xi Jinping în ziua întâlnirii lor la Beijing.

Liderul rus, Vladimir Putin, şi omologul său chinez, Xi Jinping, au semnat o declaraţie comună în care au cerut dialog în Iran şi au condamnat atacurile SUA şi ale Israelului, şi au prezidat semnarea altor 20 de acorduri, dar Moscova nu a reuşit să obţină ceea ce îşi propusese.

"Unele țări au ambiții de puteri coloniale. Riscăm să revenim la legea junglei", au transmis cei doi şefi de stat, referindu-se subtil la felul în care acționează administrația Trump la nivel global.

În continuare, nu există un acord privind creşterea exporturilor de petrol şi gaze destinate Chinei, nici pentru construirea gazoductului prin Mongolia, Forţa Siberiei-2, deşi Moscova subliniază că există o "înţelegere".

Liderul de la Kremlin a insistat că Rusia este dispusă să garanteze "o aprovizionare sigură şi neîntreruptă" de hidrocarburi şi cărbune, în contextul actual, în care blocada asupra Strâmtorii Ormuz a blocat o parte din importurile chineze de gaze lichefiate.

Guvernul rus a subliniat, de asemenea, că are planuri de a extinde proiectele energetice comune cu China, fără a furniza detalii, deşi la Beijing s-au deplasat şefi ai companiei petroliere Rosneft şi consorţiului de gaze Gazprom.

Importanţa Chinei şi, de asemenea, a Indiei ca destinaţii pentru exporturile energetice ruseşti a crescut odată cu războiul din Ucraina şi suspendarea importurilor europene.

Pe plan politic, Rusia a susţinut principiul unei singure Chine şi reunificarea cu Taiwanul, la care gigantul asiatic a răspuns sprijinind eliminarea rădăcinilor conflictului din Ucraina, adică extinderea NATO şi apropierea Alianţei Nord-Atlantice de graniţa rusă.

În legătură cu vizita recentă în China a preşedintelui american Donald Trump, Kremlinul a recunoscut miercuri că Moscova şi Beijingul au discutat despre cum să coopereze mai bine cu Casa Albă.

Vladimir Putin, care a repetat de mai multe ori cuvântul prieten pentru a se referi la Xi Jinping, este aşteptat din nou în China în luna noiembrie pentru a participa la summitul APEC în cadrul căruia s-ar putea întâlni cu preşedintele american Donald Trump.