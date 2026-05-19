Alertă de vreme rea în România: ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. HARTA județelor în care va fi cod galben de vânt

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o informare de ploi și vijelii valabilă până sâmbătă în mare parte din țară. De asemenea, miercuri intră în vigoare și un cod galben de vânt puternic în 12 județe.
Informare meteo de vreme rea
Interval de valabilitate: 19 mai, ora 12 – 23 mai, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului
În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h.
Cod galben de vânt puternic
Interval de valabilitate: 20 mai, ora 08 – 20 mai, ora 22
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei
Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.