Alertă de vreme rea în România: ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. HARTA județelor în care va fi cod galben de vânt

<1 minut de citit Publicat la 10:22 19 Mai 2026 Modificat la 10:52 19 Mai 2026

ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o informare de ploi și vijelii valabilă până sâmbătă în mare parte din țară. De asemenea, miercuri intră în vigoare și un cod galben de vânt puternic în 12 județe.

Informare meteo de vreme rea

Interval de valabilitate: 19 mai, ora 12 – 23 mai, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului



În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h.

Cod galben de vânt puternic

Interval de valabilitate: 20 mai, ora 08 – 20 mai, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei

Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.