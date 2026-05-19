Încep lucrările în Parcul Herăstrău. Lacul va fi golit, se schimbă chioșcurile, băncile și stâlpii de iluminat 

Publicat la 10:50 19 Mai 2026

Începe reamenajarea Parcului Herăstrău

Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat că lucrările pentru reamenajarea Parcului Herăstrău vor fi demarate în 2-3 săptămâni, detaliile fiind stabilite într-o ședință care avut loc luni, 18 mai, cu directorii de la Urbanism, Investiții, ALPAB. În primă fază, se vor face lucrări pentru consolidarea malurilor lacului, ceea ce implică golirea acestuia de apă.

„În curând, ne apucăm de lucru la Parcul Herăstrău! Vrem să-i redăm farmecul, să-l amenajăm cu sens, coerent, elegant. Dar să fie și sigur.

După dezbaterea extrem de utilă organizată în parc, în urmă cu o săptămână, primarul Ciprian Ciucu a avut ieri o ședință cu directorii de la Urbanism, Investiții, ALPAB, pentru a puncta pașii de urmat”, a anunțat Primăria Capitalei pe rețelele sociale.

În luna iunie, lacul va fi golit de apă, în vederea consolidării malurilor. „În 2-3 săptămâni, golim lacul de apă și ne apucăm de apărările de mal”, a menționat primăria.

În același timp, vor fi făcute expertize pentru a stabili soluții tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere.

„Pentru restul parcului, vom apela la experți, care vor întocmi documentația unui plan de management și masterplan. Pe baza lor, vom stabili cum vor fi aleile, mobilierul urban, băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, cum să arate locurile de joacă, stâlpii de iluminat, ce arbori sunt uscați și cu ce îi înlocuim, ce vegetație se pretează pe fiecare zonă”, se mai precizează în anunț.

„Acum, când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că-mi e rușine. Și vreau să arate un pic mai bine. În următoarele 3-4 luni vrem să avem gata masterplanul și să știm ce avem de făcut, să putem să ne apucăm de treabă.

Din toamna asta, pe termen scurt, putem să intervenim. Ne gândim să amplasăm și o statuie a regelui Mihai I”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Masterplanul, cu planul de management al parcului, vor sta la baza elaborării și finalizării PUZ-ului pentru parc.