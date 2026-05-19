Rusia susține că situația de la centrala nucleară ucraineană Zaporojie se apropie de „punctul fără întoarcere”

3 minute de citit Publicat la 10:59 19 Mai 2026 Modificat la 10:59 19 Mai 2026

Invadatorii ruși controlează centrala nucleară Zaporojie de mai mulți ani. Foto: Getty Images

Situația din jurul centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control rus, se apropie de „punctul fără întoarcere”, din cauza „intensificării atacurilor ucrainene în zonă”, a declarat șeful companiei nucleare de stat ruse, Rosatom, citat, luni, de Reuters. Conducerea de ocupație instalată de Rusia acolo, la cea mai mare centrală nucleară din Europa, cu șase reactoare, a afirmat că forțele ucrainene au atacat instalația pentru a treia zi la rând.

„Ne apropiem tot mai mult de punctul fără întoarcere, iar întreaga Europă trebuie acum să depună eforturi pentru detensionarea situației din jurul centralei nucleare Zaporojie”, a spus Alexei Lihaciov, șeful Rosatom, reprezentant al statului agresor.

„Este un joc cu focul și, în primul rând, este periculos pentru țările din Europa de Est”, au susținut rușii, cei care au invadat Ucraina și regiunea respectivă și se plâng acum că situația le scapă de sub control.

Lihaciov a spus că la centrală se află aproximativ 2.600 de tone de combustibil nuclear. Centrala nu produce energie electrică, dar trebuie să rămână în funcțiune pentru a menține combustibilul nuclear răcit.

Conducerea centralei a transmis, într-o postare pe Telegram, că ultimul atac cu dronă nu a provocat răniți și nici pagube la instalațiile centralei, care a continuat să funcționeze normal.

Comunicatul precizează că observatorilor permanenți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, organismul de supraveghere nucleară al ONU, le-au fost arătate pagubele produse într-un incident de duminică, atunci când conducerea centralei a afirmat că bombardamente ucrainene au lovit un atelier de transport.

Centrala Zaporojie a fost ocupată de forțele ruse în primele săptămâni după invazia lansată de Kremlin în Ucraina, în februarie 2022. Fiecare parte a acuzat-o în mod repetat pe cealaltă de activități militare care ar putea compromite siguranța nucleară.

Ucrainenii spun că au eliberat noi teritorii în regiunea Zaporojie

Ucraina a respins forțele ruse din localitatea Stepnohirsk, aflată în sud-estul regiunii Zaporojie, au anunțat, pe 18 mai, serviciile de informații militare ucrainene, HUR.

Avansul ucrainean a fost confirmat de imagini cu deplasări ale trupelor ucrainene, publicate de HUR, care arată militari din unitatea specială „Artan” a serviciilor de informații militare ucrainene angajând forțele ruse la Stepnohirsk. Localitatea, importantă din punct de vedere tactic, se află la 30 de kilometri sud de Zaporojie și este situată de-a lungul importantei șosele E105, care leagă nordul de sudul regiunii.

Imagini geolocalizate au arătat vehicule blindate ucrainene operând într-o intersecție de pe această șosea, în timp ce înaintau spre centrul localității Stepnohirsk, în zone care fuseseră evaluate anterior de harta ucraineană de monitorizare a frontului DeepState ca fiind ferm sub control rus.

„În timpul operațiunii, desfășurată în strânsă coordonare cu unitățile adiacente, forțele speciale ale serviciilor de informații militare au făcut o serie de acțiuni ofensive active pentru a-i alunga pe ocupanții ruși din localitate și pentru a stabiliza situația în așezare”, a transmis unitatea specială Artan într-un comunicat publicat pe Telegram.

„În urma luptelor purtate în condiții urbane dificile, forțele ruse de ocupație au fost scoase din pozițiile fortificate, iar puncte-cheie din Stepnohirsk au intrat sub controlul Forțelor de Securitate și Apărare ale Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Trupele ruse nu au ocupat niciodată Stepnohirsk, însă grupuri de infiltrare ruse au pătruns în mod repetat în localitate, în special dinspre Kamianske, o localitate aflată la cinci kilometri mai la sud, de-a lungul șoselei, potrivit lui Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud ale Ucrainei.

Voloșin a spus că Rusia încearcă să captureze Stepnohirsk pentru a se apropia de Zaporojie, capitala regională a regiunii omonime.

Preluarea controlului asupra localității Stepnohirsk și asupra șoselei E105 riscă să complice semnificativ tentativele Rusiei de a avansa spre Zaporojie. Forțele ruse au înaintat de-a lungul malului estic al râului Nipru, spre localitatea Primorske, cu obiectivul de a aduce orașul Zaporojie în raza artileriei.

Pasi Paroinen, analist al organizației finlandeze de analiză open-source Black Bird Group, a confirmat pentru Kyiv Independent că forțele ucrainene au lansat o serie de contra-atacuri în direcția Stepnohirsk, adăugând că, în opinia sa, este posibil ca forțele ucrainene să reușească să stabilizeze situația din zonă în viitorul apropiat.

„Acțiunile de asalt au fost desfășurate coordonat, folosind recunoaștere aeriană și foc punctual”, a transmis, pe Telegram, Viktor Torkotiuk, comandantul unității speciale Artan.

„Fiecare casă a fost verificată pentru «surprize» și pentru rămășițe ale efectivelor ocupantului. Nu excludem ca inamicul să continue să încerce să intre din nou în oraș, dar suntem pregătiți pentru asta”.