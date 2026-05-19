FT: Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Putin ar putea regreta invadarea Ucrainei

2 minute de citit Publicat la 10:51 19 Mai 2026 Modificat la 10:51 19 Mai 2026

Dezvăluirea vine în timp ce Putin se pregătește de propria vizită în China. Foto: Getty Images

Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump, în timpul vizitei de săptămâna trecută, că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invadarea Ucrainei. Potrivit mai multor persoane familiarizate cu evaluarea americană a summitului de săptămâna trecută de la Beijing, Președintele chinez a făcut aceste comentarii în timpul unor discuții ample care au abordat tema Ucrainei și în care Trump a sugerat ca cei trei lideri să coopereze împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), potrivit Financial Times.

Comentariile lui Xi despre decizia lui Putin de a lansa invazia sa la scară largă asupra Ucrainei par să meargă mai departe decât în ​​trecut. O persoană familiarizată cu întâlnirile lui Xi cu fostul președinte Joe Biden a declarat că, deși liderii au avut conversații „sinceri și directe” despre Rusia și Ucraina, Xi nu a oferit o evaluare a lui Putin și a războiului.

Dezvăluirea vine în timp ce Putin se pregătește de propria vizită în China, la patru zile după ce liderul chinez l-a găzduit pe președintele SUA pentru a doua lor întâlnire de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Putin a lansat invazia Ucrainei în februarie 2022, la trei săptămâni după o călătorie în China, în care el și Xi au anunțat un parteneriat „fără limite”. Vizita sa de două zile din această săptămână are loc la 25 de ani după ce președintele de atunci, Jiang Zemin, a semnat un tratat de prietenie sino-rus cu Putin.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns solicitării de a comenta situația. Casa Albă a refuzat să comenteze. Administrația Trump a publicat duminică o fișă informativă despre summitul de la Beijing, dar aceasta nu conținea nicio referire la conversații despre Putin sau războiul din Ucraina.

În timpul summitului său cu Xi, Trump a sugerat, de asemenea, că SUA, China și Rusia ar trebui să își unească forțele pentru a combate CPI, spunând că interesele lor sunt comune, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Casa Albă a refuzat să comenteze comentariul despre CPI. Administrația Trump și-a exprimat însă anterior o puternică opoziție față de CPI, pe care o acuză de implicare în politizare, abuz de putere, nerespectarea suveranității naționale a SUA și excese judiciare ilegitime. Unii oficiali au descris-o ca pe un instrument pentru așa-numita „combatere legală” împotriva Americii.

Comentariul lui Xi despre Putin a venit în contextul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei a evoluat spre un impas după patru ani, în special după ce Kievul a devenit eficient în utilizarea atacurilor cu drone pentru a ataca forțele și țintele rusești.

Administrația Biden a acuzat frecvent China că furnizează Rusiei articole cu dublă utilizare, ceea ce a ajutat-o ​​să-și susțină campania împotriva Ucrainei. Administrația Trump și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea, dar mai rar.

„Curajoșii ucraineni au reinventat războiul în același mod în care Primul Război Mondial a reinventat războiul pentru secolul 21. Războiul cu drone a devenit acum norma și revoluționează modul în care purtăm războiul”, a declarat Brendan Boyle, congresman din Philadelphia și principalul candidat democrat la delegația SUA la adunarea parlamentară a NATO.

Ucraina a efectuat duminică atacuri cu drone asupra unor ținte din apropierea Moscovei, atacuri pe care Președintele Volodimir Zelenski le-a subliniat ca fiind „pe deplin justificate” după ce Rusia a lansat săptămâna trecută un atac aerian record asupra Kievului. Atacurile au avut loc după un armistițiu de trei zile mediat de Trump, care i-a permis lui Putin să-și organizeze parada anuală de Ziua Victoriei fără riscul unor atacuri cu drone ucrainene.