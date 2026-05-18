Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost refuzată viza de SUA

2 minute de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:56 18 Mai 2026

Când i s-a refuzat viza pentru Statele Unite, Anand Megalingam nu avea în spate nici o universitate de elită, nici o familie cu relații sau resurse. Avea doar o convingere pe care respingerea nu a reușit s-o clatine: „Granițele sunt pentru oameni. Inovația nu are frontiere.” Ani mai târziu, aceeași țară care îl refuzase l-a invitat în programele sale cele mai avansate de cercetare aerospațială, scrie The Economic Times.

Șase kilometri pe jos, în fiecare zi

Anand Megalingam s-a născut într-o familie de agricultori dintr-un sat din India rurală. Tatăl său lucra ca tractorist, iar dificultățile financiare erau o realitate permanentă. Ca să ajungă la școală, copilul parcurgea în fiecare zi aproape șase kilometri pe jos. A fost un drum care, în timp, i-a construit, fără ca el să-și dea seama, rezistența și disciplina care aveau să-i definească întreaga carieră.

Traseul său academic n-a fost nici el unul previzibil. Inițial s-a înscris la informatică, crezând că e drumul cel mai sigur spre un loc de muncă stabil. Dar n-a reușit să se regăsească în domeniu și a abandonat facultatea – un moment care, pentru mulți, ar fi însemnat un punct final.

Pentru Megalingam, a fost un punct de cotitură.

S-a reorientat spre inginerie aeronautică, un domeniu care îl fascina cu adevărat. Decizia i-a transformat parcursul: a absolvit cu medalia de aur și o medie de 9,8 din 10, una dintre cele mai mari note din istoria instituției sale.

O rachetă lansată de pe o platformă mobilă

Convins că India nu trebuie doar să participe la cursa spațială globală, ci să ajungă s-o și conducă, Megalingam a fondat Space Zone India. Unul dintre primii susținători ai proiectului a fost chiar tatăl său, tractoristul care îl trimisese pe jos la școală cu ani în urmă.

Ce a început cu resurse minime și ambiții mari a crescut treptat într-una dintre cele mai urmărite companii aerospațiale private din India.

Sub conducerea sa, Space Zone India a reușit o premieră: misiunea RHUMI-H, descrisă drept prima rachetă hibridă reutilizabilă din India lansată de pe o platformă mobilă.

De ce contează asta? Platformele mobile elimină dependența de cosmodromuri fixe, reduc costurile și cresc flexibilitatea – un avantaj strategic atât în domeniul civil, cât și în cel militar. Misiunea următoare, RHUMI-1, a consolidat profilul companiei și i-a adus recunoaștere internațională, plasând Space Zone India printre inovatorii aerospațiali emergenți din Asia.

De la viză refuzată, la invitația NASA

Ani după ce cererea sa de viză fusese respinsă, Departamentul de Stat al SUA l-a selectat pe Megalingam pentru un program internațional de leadership considerat de elită. A fost, conform relatărilor, unul dintre doar 23 de experți aleși la nivel global.

Timp de o lună, Megalingam a interacționat cu cercetători NASA, experți în aerospațială, oficiali militari și comandanți ai Forțelor Spațiale americane, în cadrul unui program intensiv axat pe sisteme aerospațiale avansate, aplicații de apărare, tehnologii de lansare și managementul inovației.

La întoarcerea în India, Megalingam a declarat că expunerea la aceste tehnologii și ecosisteme aerospațiale va contribui la consolidarea viitoarelor misiuni indiene.

Ce urmează

Space Zone India pregătește acum ceea ce ar putea fi o nouă premieră: misiunea RHUMI Twin, un proiect ambițios care își propune lansarea simultană a două rachete din Chennai – pentru prima dată în istoria sectorului aerospațial privat indian. Compania se extinde, totodată, în domeniul sistemelor de lansare reutilizabile, al tehnologiilor satelitare și al inovațiilor aerospațiale cu aplicații în apărare.