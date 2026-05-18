Noul „tren-glonț” de mare viteză al Indiei e făcut de japonezi și seamănă, mai degrabă, cu o pisică. Ceea ce nu e deloc rău

Publicat la 18:00 18 Mai 2026 Modificat la 18:03 18 Mai 2026

Imaginea viitorului tren de mare viteză a fost expusă în sediul din New Delhi al ministerului indian al Transporturilor. Sursa foto: Căile Ferate Indiene

Căile Ferate Indiene au prezentat luni proiectul noului tren de mare viteză („bullet train”/„tren-glonț” în original), care va circula între Mumbai și Ahmedabad, informează Times of India. Ministerul indian al Transporturilor a publicat, cu această ocazie, o imagine a viitorului tren, expusă la sediul instituției din capitala New Delhi.

În luna februarie, ministrul indian al căilor ferate, Ashwini Vaishnaw, că proiectul viitoarei linii de mare viteză, care va străbate distanța de 508 kilometri între Mumbai (cu o populație de peste 20 de milioane de locuitori )și Ahmedabad (peste 7 milioane de locuitori), situate în vestul țării, va avea 12 stații.

A picture of the country's first proposed bullet train has been displayed at the Ministry of Railways. The picture has been installed at Gate Number 4: Indian Railways pic.twitter.com/LcbwMstDuw — ANI (@ANI) May 18, 2026

Până în acest moment, autoritățile indiene au anunțat că 8 stații din cele 12 au fost finalizate.

Calea ferată include, de asemenea, 25 de poduri. Dintre acestea, 17 au fost finalizate, 4 sunt în „stadiu avansat” de finalizare”, iar la alte 4 poduri, lucrările sunt în desfășurare.

Linia ferată de mare viteză va include și un tunel subacvatic. Conform sursei citate, „pentru siguranța pasagerilor” proiectul a fost realizat cu sprijinul Căilor Ferate Japoneze și adaptat pentru a face față cerințelor părții indiene, precum și condițiilor climatice din India.