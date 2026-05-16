Nvidia a devenit „mai bogată” ca Germania. Compania tech americană a ajuns la o valoare de peste cinci trilioane de dolari

Foto: Getty Images

Capitalizarea bursieră a Nvidia, de 5,7 trilioane de dolari, a depășit PIB-ul Germaniei, de 5,45 trilioane de dolari, iar valoarea combinată a celor mai mari cinci companii americane depășește acum PIB-ul total al celor mai mari cinci economii europene, relatează Euronews.

Dimensiunea economică a giganților tehnologici și a multinaționalelor a crescut rapid în ultimii ani. Nvidia a atins, la jumătatea lunii mai, o capitalizare bursieră de 5,7 trilioane de dolari. Compania depășește acum întreaga economie a Germaniei — a treia ca mărime din lume și cea mai mare din Europa — al cărei produs intern brut se ridică la 5,45 trilioane de dolari.

Așadar, cum se compară capitalizările bursiere ale giganților tehnologici și ale multinaționalelor cu cele mai mari economii ale lumii? Și unde se situează Europa?

Nvidia, compania americană de semiconductori ale cărei cipuri alimentează de la jocuri video până la sisteme de inteligență artificială, este cea mai valoroasă companie din lume. După ce a devenit, în octombrie 2025, prima companie care a trecut pragul de 5 trilioane de dolari, respectiv 4,38 trilioane de euro, ca valoare bursieră, aceasta a ajuns la 5,7 trilioane de dolari, respectiv 4,89 trilioane de euro, la jumătatea lunii mai 2026.

După ce depășise deja Japonia și Regatul Unit ca dimensiune economică, Nvidia depășește acum și PIB-ul prevăzut 2026 al Germaniei, potrivit FMI. Datele privind capitalizarea bursieră provin de la CompaniesMarketCap și sunt valabile la 14 mai 2026.

FMI estimează că PIB-ul Germaniei va fi, în 2026, de 5,45 trilioane de dolari, respectiv 4,67 trilioane de euro. SUA rămân cea mai mare economie a lumii, cu 32,38 trilioane de dolari, respectiv 27,75 trilioane de euro, urmate de China, cu 20,58 trilioane de dolari, respectiv 17,87 trilioane de euro.

Cum Germania este cea mai mare economie a Europei, faptul că Nvidia a depășit-o ca valoare bursieră înseamnă că firma este acum mai mare decât orice economie europeană, inclusiv Regatul Unit, cu 4,26 trilioane de dolari, respectiv 3,65 trilioane de euro, Franța, cu 3,6 trilioane de dolari, respectiv 3,08 trilioane de euro, Italia, cu 2,74 trilioane de dolari, respectiv 2,35 trilioane de euro, și Spania, cu 2,09 trilioane de dolari, respectiv 1,79 trilioane de euro.

Nvidia depășește PIB-ul cumulat al 19 țări din UE

Alphabet, cu 4,12 trilioane de euro, și Apple, cu 3,75 trilioane de euro, sunt, de asemenea, mai mari decât orice economie europeană, cu excepția Germaniei. Franța, cu 3,08 trilioane de euro, depășește Microsoft, cu 2,61 trilioane de euro, și Amazon, cu 2,46 trilioane de euro, ca dimensiune economică. Totuși, ambele companii depășesc PIB-ul Italiei, de 2,35 trilioane de euro, a patra economie a continentului.

PIB-ul cumulat al celor mai mici 19 economii din UE este de 5,02 trilioane de dolari, respectiv 4,3 trilioane de euro, rămânând sub capitalizarea bursieră a Nvidia, de 5,7 trilioane de dolari, respectiv 4,88 trilioane de euro.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, s-a alăturat săptămâna aceasta vizitei de profil înalt a lui Donald Trump în China. În martie, Huang a spus că cererea în creștere puternică pentru inteligență artificială ar putea împinge vânzările Nvidia spre 1 trilion de dolari în următorii doi ani.

Capitalizarea bursieră combinată a celor mai mari cinci companii americane — Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft și Amazon — este de 20,81 trilioane de dolari, respectiv 17,84 trilioane de euro. Aceasta depășește PIB-ul total al celor mai mari cinci economii europene — Germania, Regatul Unit, Franța, Italia și Spania — care se ridică la 18,14 trilioane de dolari, respectiv 15,55 trilioane de euro.

Nicio companie europeană nu se apropie măcar de giganții tehnologici americani

Producătorul olandez de cipuri ASML este compania europeană cel mai bine plasată în clasament, pe locul 21, cu o capitalizare bursieră de 610,69 miliarde de dolari, respectiv 523,66 miliarde de euro. Europa nu are nicio companie de dimensiuni comparabile cu giganții tehnologici americani.

Gigantul farmaceutic elvețian Roche are o capitalizare bursieră de 335,1 miliarde de dolari, respectiv 287,44 miliarde de euro, în timp ce AstraZeneca, companie cu sediul în Regatul Unit, ajunge la 286,84 miliarde de dolari, respectiv 246 de miliarde de euro.

Capitalizarea bursieră și PIB-ul măsoară lucruri diferite. PIB-ul reflectă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse de o economie într-un an, în timp ce capitalizarea bursieră reprezintă valoarea de piață a acțiunilor unei companii și reflectă așteptările investitorilor privind profiturile și perspectivele sale viitoare de creștere.

Chiar și așa, comparația oferă o imagine frapantă a dimensiunii la care au ajuns aceste companii.