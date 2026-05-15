Noi detalii de la întâlnirea Oana Gheorghiu-Schwarz. Legătura cu Rheinmetall, compania germană care primește miliarde de euro din SAFE

4 minute de citit Publicat la 20:46 15 Mai 2026 Modificat la 20:54 15 Mai 2026

Oana Gheorghiu a afirmat că nu a făcut nimic „ilegal sau imoral”. Foto: Agerpres

Reprezentanții grupului Schwarz au fost primiți la Guvern pentru discuțiile la care a participat și vicepremierul Oana Gheorghiu, care ulterior a dat două e-mailuri către șefii ADR și STS pentru a-i întreba dacă ar fi interesați de serviciile acestei companii. În invitația transmisă de consiliera vicepremierului pentru această întrevedere se menționează explicit că grupul Schwarz prestează servicii și pentru guvernul Germaniei și pentru compania Rheinmetall, cea care a obținut 6 dintre cele 15 contracte din SAFE ale României, și că Schwarz Digits vrea să devină „primul hyperscaler european și furnizor de servicii de cloud”.

Antena 3 CNN a obținut, în exclusivitate, noi detalii de la întâlnirea care a avut loc la Palatul Victoria în data de 19 ianuarie 2026 cu reprezentanții grupului Schwarz.

În invitația trimisă de consiliera vicepremierului Oana Gheorghiu, Mădălina Marcu, fostului președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, este menționat explicit faptul că această companie prestează servicii pentru Guvernul federal al Germaniei și pentru Rheinmetall.

În e-mailul trimis la data de 13 ianuarie 2026 de Mădălina Marcu scrie că la întâlnirea din 19 ianuarie va avea loc „o prezentare a produselor și serviciilor pe care Grupul Schwarz Digits le-a implementat în cadrul propriilor activități și pe care le oferă guvernului federal german și companiei Rheinmetall”.

În continuare, scrie că obiectivul acestei companii este „de a deveni primul hyperscaler european și furnizorul de servicii de cloud și nu numai”.

Tot Mădălina Marcu a trimis un e-mail către Ministerul Economiei și către Adriana Miron, șefa de cabinet a ministrului Darău, care a fost condamnată în trecut la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual. În acest e-mail, consiliera vicepremierului Oana Gheorghiu cerea Ministerului să pregătească informațiile solicitate pentru întâlnirea cu Schwarz.

O zi întreagă de lucru aproape a dedicat Oana Gheorghiu întâlnirii cu șefii de la Schwarz.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat și Mihai Jurca (Șeful Cancelariei prim-ministrului), Irineu Darău (ministrul Economiei), Mădălina Marcu (consiliera Oanei Gheorghiu), Raul Gutin (consilier în aparatul guvernamental), Dragoș Vlad (fostul șef al ADR), Cătălin Giulescu (consilierul Oanei Gheorghiu, acum șef la ADR), Mircea Stoian (consilierul ministrului Economiei), reprezentanți de la STS.

Amintim că după această întâlnire, Oana Gheorghiu este acuzată de fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, că a trimis de pe adresa de e-mail de vicepremier, două mesaje către șefii ADR și Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin care îi întreba dacă sunt interesați de produsele grupului german Schwarz, care deține și Kaufland.

Ce spune Oana Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu nu a organizat o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor legate de intervenția în favoarea grupului Schwarz. Într-o primă reacție, pe Facebook, aceasta a sugerat că acuzațiile ar fi o răzbunare a șefului ADR după ce a fost demis.

„Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace. După 4 ani de "performanță", Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD.

Dumnealui vine astăzi în spațiul public cu acuzații privind un trafic de influență pe care l-aș fi făcut în favoarea unei firme, prin niște întâlniri publice și mail-uri date de pe adresele oficiale.

Să ne înțelegem: persoana în cauză n-a mers să depună vreo plângere penală, așa cum legea ar fi impus-o dacă era vorba cu adevărat de vreo faptă ilegală. În schimb, a dat presei "pe surse" un e-mail.

Și de aici, un mare, mare scandal, bazat, în fapt, pe absolut nimic”, a scris Gheorghiu.

Vicepremierul a declarat, de asemenea, la Digi24, că nu are niciun motiv să își dea demisia pentru că nu a făcut nimic „ilegal sau imoral”.

„Guvernul este deja demis prin moțiune de cenzură. Eu voi rămâne atâta vreme cât Guvernul Bolojan are acest interimat. Nu am făcut absolut nimic ilegal sau imoral. Nu am niciun motiv să îmi dau demisia și să plec în acest moment în care înca sunt niște proiecte de dus înainte”, a spus Oana Gheorghiu la Digi24.

Reacția președintelui Nicușor Dan

O reacție în acest scandal a avut și Nicușor Dan, care a fost întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui să demisioneze.

„Nu sunt eu organul competent să fac încadrări juridice și, mai ales, nu vreau să mă refer la un caz particular. Ce vreau eu să spun cu toată forța este că trebuie să ne uităm la marea uriașă corupție. Trebuie să ne uităm la miliardele de euro pe care le pierdem din marea marea evaziune. Deci trebuie tot timpul trebuie să avem un echilibru între acuzațiile pe care le facem”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

Oana Gheorghiu a fost apărată însă de premierul interimar Ilie Bolojan.

„Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral, întâlnindu-se cu o companie foarte importantă și comunicând cu cei care puteau fi interesați aspecte care puteau fi luate în discuție pentru o posibilă colaborare, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile, fără să comunice într-o formă care să fie, cumva, ascunsă", a spus prim-ministrul.

O altă controversă

Antena 3 CNN a scos la iveală, de asemenea, că la o zi după ce a avut o discuție cu reprezentanții Schwarz Group, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut o întâlnire și cu mai mulți reprezentanți ai Mastercard despre accelerarea digitalizării serviciilor publice din România.

La cinci luni de la această ședință, cu o zi înainte ca Guvernul Bolojan să fie demis de Parlament, Executivul a adoptat un memorandum cu Mastercard pentru servicii de asistență pentru portofelul digital european.

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a declarat că, în această situație, ar fi fost nevoie de o licitație publică.