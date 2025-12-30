Numirea controversată făcută de noul ministru al Economiei. Irineu Darău își apără șefa de cabinet: A fost reabilitată

Ministrul Irineu Darău a denunțat „un atac politic previzibil”. Foto: Agerpres

Mandatul lui Irineu Darău la Ministerul Economiei începe cu o numire controversată. Adriana Miron, cea pe care a ales-o să-i fie șefă de cabinet, a fost condamnată definitiv, în 2015, la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu și fals intelectual, a dezvăluit publicația BizBrașov. În timp ce Adriana Miron susține că a fost o victimă după ce a sancționat o firmă care îi aparținea lui Sebastian Ghiță, Irineu Darău spune că aceasta are un „cazier curat” și este reabilitată din 2020.

Adriana Miron a fost trimisă în judecată pentru fals intelectual în formă continuată și abuz în serviciu în anul 2013. A fost condamnată definitiv de Curtea de Apel București în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare. Contactată de BizBrașov, aceasta a susținut că dosarul a pornit de la un „delator”, după ce a sancționat o firmă care îi aparținea lui Sebastian Ghiță în calitatea ei de director adjunct în cadrul Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrativ.

În 2011, Adriana Miron coordona departamentul financiar din această instituție. Din această poziție a aprobat un raport de verificare pentru un proiect în care era implicat și Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

„Era un contract de finanțare, unde MAI era beneficiar, iar penalități s-au stabilit pe un contract de achiziție încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și celebra, pe atunci, TeamNet (compania lui Sebastian Ghiță n.red). Am fost chemată la cabinetul ministrului de la acea vreme și apostrofată că de ce îmi permit să aprob penalități pe un contract al însuși MAI. Am explicat că nerespectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice era evidentă(…). Mi s-a cerut să reconsider raportul, am refuzat”, a explicat ea.

Apoi, susține Adriana Miron, a urmat dosarul.

„Întâi s-a însăilat o speță pe un proiect și am fost trimisă la DNA. S-a sfârșit după audiere cu NUP (neurmărire penală – n. red.). Apoi, văzând că nu a ieșit astfel, au găsit un delator care să scrie că în aprilie 2010, când eram director general adjunct al Directie de Resurse Umane din MAI și coordonam toată partea de HR din domeniul administrației publice aș fi aranjat un concurs și că am semnat foile de pontaj pentru o lună și jumătate ale persoanei angajate până la transferul acesteia la Prefectura București.

În asta a constat „abuzul în serviciu”, iar faptul că am contrasemnat două foi de pontaj a fost „fals intelectual în formă continuată”. Prejudiciul cuantificat a fost de un salariu și jumatate al omului, respectiv 1470 lei”, a spus Miron.

Aceasta a mai spus că de-a lungul procesului au fost schimbate patru complete de judecată.

Ce spune Irineu Darău

După dezvăluirea BizBrașov, ministrul Irineu Darău a denunțat „un atac politic previzibil” la adresa sa, prin intermediul Adrianei Miron. Ministrul Economiei spune că aceasta are un cazier „curat, fiind reabilitată din 2020”.

„Cazul vechi din 2011-2015 nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite, ci un prejudiciu administrativ de 1647 RON, deja închis definitiv.

Adriana Miron este un funcționar public cu experiență profesională confirmată și revelantă: peste 25 de ani, dintre care 11 ani în administrația centrală, 10 ani în proiecte cu fonduri europene și funcții de conducere exercitate cu profesionalism în administrația locală și metropolitană”, a spus Irineu Darău despre șefa lui de cabinet.

De asemenea, ministrul Economiei susține că Adriana Miron a fost „hărțuită ani la rând pentru curajul de a-și face datoria sancționând o firmă a lui Sebastian Ghiță în perioada de maximă putere”.

„Reluarea acestui subiect este un atac politic previzibil, împletit cu fakenews-uri și declanșat după numirea sa, fiind clar că nu vor exista compromisuri în gestiunea ministerului”, a mai adăugat Darău.

Cine este Adriana Miron

Potrivit CV-ului postat pe LinkedIn, Adriana Miron a fost în perioada 2021-2024 city manager la Brașov. După ce Allen Coliban (USR) nu a mai fost primar, Adriana Miron a rămas câteva luni pe funcția de city manager, iar apoi, din 2025, a preluat funcția de director al Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabilă Brașov.

Anterior, ea a ocupat mai multe funcții în instituții publice:

Project manager (companii din sectorul privat), în perioada 2011 – 2021;

Director adjunct – AMPODCA (2010 – 2011);

Director general adjunct – Directia Generala Resurse Umane – Ministerul Administrației și Internelor (2009 – 2010);

Director general adjunct Arhivele Naționale ale României (2007 – 2009);

Director – Arhivele Naționale Giurgiu (2004 – 2007);

Arhivist – Arhivele Naționale Maramureș (2000-2004);

Aceasta a scris pe contul ei de LinkedIn că este specializată în managementul sectorului public, expert achizitii publice, manager de proiect, formator de formatori și managementul investițiilor.

În ceea ce privește studiil, Adriana Miron a obținut licența în 2000 de la Academia de Poliție, Facultatea de Arhivistică. A absolvit în 2002 un master în sociologie-antropologie de la Universitatea Babeș Bolyai și în 2004 a absolvit un alt program de master, în managementul sectorului public, de la SNSPA.