Ciprian Ciucu scoate la concurs posturile de manager pentru 15 teatre. Regulamentul a fost pus în transparență publică

Foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că urmează să fie organizate concursuri pentru posturile de manageri de teatre. Astfel, a fost supus dezbaterii publice regulamentul privind concursurile, iar peste două săptămâni vor începe înscrierile, în vederea formării comisiilor, scrie Agerpres.



„Mesajul primit din partea comunităţilor culturale din Bucureşti a fost auzit. Şi aşa cum am promis, deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre. Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă/dezbatere regulamentul privind concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, vă fi îmbunătăţit. Şi predictibil”, a scris primarul general, marţi, pe Facebook.





El menţionează că într-o primă etapă vor fi selectate, conform legii, comisiile de concurs. În acest sens, îi îndeamnă pe specialişti să se înscrie.



„Tot ce pot să vă spun este că aceste concursuri vor fi pe bune, vor fi desfăşurate de către specialişti, nu vor fi decise de către mine. Aşa cum este normal. Teatrele noastre au nevoie de manageri stabili, care să-şi asume să facă performanţă în baza unor mandate predictibile”, menţionează Ciucu.



Pe site-ul Primăriei Capitalei sunt anunţate condiţiile de înscriere pentru membrii comisiei. Aceştia trebuie să aibă experienţă şi notorietate în domeniu şi să nu fi avut, în ultimii doi ani, relaţii contractuale cu instituţia de spectacole pentru care se organizează concursul şi nici cu vreunul dintre candidaţi.



Înscrierile experţilor au loc în perioada 10-24 martie. Experţii care doresc să facă parte din aceste comisii se pot înscrie în perioada 10 - 24 martie, trimiţând un e-mail la [email protected].



Comisiile de concurs vor analiza proiectele de management ale candidaţilor, îi vor intervieva şi îi vor selecta pe cei mai buni, menţionează sursa citată. Pentru fiecare instituţie de spectacole se va constitui câte o comisie de concurs, formată din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai PMB. Un expert poate fi membru în mai multe comisii.



Se vor organizate concursuri pentru următoarele instituţii: Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Bulandra, Metropolis, Odeon, Nottara, „Ion Creangă”, „Constantin Tănase”, Teatrul Evreiesc de Stat, Excelsior, Masca, Opera Comică pentru Copii, Ţăndărică, „Stela Popescu” și Teatrul Dramaturgilor Români.



Regulamentul de concurs, supus dezbaterii publice, poate fi consultat AICI.