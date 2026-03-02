Bulgarii au ajuns la o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât a României, deși PIB-ul lor este de trei ori mai mic

Datoria externă a Bulgariei a ajuns la puțin peste 25,37 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025. Foto: Getty Images

Bulgaria are o datorie externă de aproape zece ori mai mică decât cea a României, potrivit ultimelor date publicate de autoritățile de la Sofia. Dacă datoria externă a Bulgariei a ajuns la finalul anului 2025 la peste 25 de miliarde de euro, cea a României a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Datoria externă a Bulgariei a ajuns la puțin peste 25,37 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Georgi Klisurski, în timpul unei audieri în Parlamentul de la Sofia. Pe parcursul anului, obligațiile țării în străinătate au crescut cu aproape 7,3 miliarde de euro, deplasând raportul dintre datoria externă și PIB de la 17% la 21%, potrivit Novinite.

PIB-ul Bulgariei reprezintă aproximativ o treime din cel al României. În 2025, economia României este estimată la aproximativ 382 de miliarde de euro, în timp ce PIB-ul Bulgariei se situează între 113 miliarde de euro, potrivit estimărilor World News / Worldometer.

Ministrul Klisurski a subliniat că menținerea stabilității financiare este esențială pentru buna funcționare a serviciilor publice, inclusiv a asistenței medicale, a educației și a sistemului judiciar, în special pe măsură ce Bulgaria își continuă tranziția către adoptarea monedei euro.

Datoria publică a României a depășit în premieră pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB).

„În perioada ianuarie - decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,8% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 miliarde euro (21,1% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2024”, arată datele BNR.

În perioada ianuarie-decembrie 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în perioada ianuarie-decembrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 637 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 369 milioane euro, balanţa veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,861 miliarde euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro.

Pe de altă parte, date recente indică faptul că prețul alimentelor de bază în Bulgaria a depășit costul mai multor țări din Europa de Vest, în contextul intrării oficiale a țării în zona euro. Analiza coșului de consum de bază realizată de Confederația Sindicatelor și Industriei Bulgare evidențiază faptul că cinci produse: făina, orezul, laptele, uleiul și banichka (un produs de patiserie tradițional bulgăresc), sunt acum mai scumpe în Bulgaria decât în Germania, Franța, Olanda și chiar în țările vecine, România și Croația.