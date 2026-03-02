Iranul lansează primul atac major asupra infrastructurii energetice a Golfului: Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, închisă

Incidentul a dus la o oprire temporară a încărcărilor la rafinărie, care procesează 550.000 de barili pe zi. FOTO: Profimedia Images

Compania saudită Aramco a închis operațiunile la rafinăria sa Ras Tanura, cea mai mare din Arabia Saudită, după ce a izbucnit un incendiu în urma unui atac cu drone, potrivit Bloomberg.

Incidentul a dus la o oprire temporară a încărcărilor la rafinărie, care procesează 550.000 de barili pe zi, marcând a doua astfel de perturbare a instalațiilor Aramco în ultimele zile.

Ras Tanura, situată de-a lungul coastei Golfului, găzduiește unul dintre cele mai mari terminale de export de petrol din lume și o instalație majoră de rafinare. Portul gestionează o parte semnificativă din exporturile de țiței saudit, încărcăturile îndreptându-se de obicei către piețe cheie din Europa și Asia, inclusiv China, Japonia și Coreea de Sud.

De asemenea, o importantă rafinărie de petrol din Kuweit a fost lovită luni dimineață de un proiectil, potrivit agenției de știri de stat din Kuweit.

Doi muncitori de la uzina petrolieră Mina Al-Ahmadi au fost răniți în explozie și transferați la spital cu răni minore, a declarat purtătorul de cuvânt Ghanem Al-Otaibi într-un comunicat de presă citat de agenție.

Brent, referința pentru două treimi din țițeiul maritim mondial, a depășit 80 de dolari pe baril.

Rafinăria și terminalul de export procesează și transportă țiței provenit din unele dintre cele mai mari zăcăminte petroliere ale regatului, inclusiv Ghawar, cel mai mare zăcământ petrolier convențional din lume. De asemenea, se aprovizionează cu țiței din Abqaiq și Khurais, care au fost vizate în 2019, ceea ce a dus la o înjumătățire temporară a producției de țiței a Arabiei Saudite și a dus la cea mai mare creștere a prețurilor petrolului de la Războiul din Golf din 1990.

Primul atac iranian major asupra infrastructurii energetice a Golfului

Atacul asupra Ras Tanura ar marca primul atac iranian asupra infrastructurii energetice a Golfului. Provincia de Est conține o concentrație densă de infrastructură în amonte, inclusiv rafinării, conducte și centre de procesare a țițeiului și gazelor.

Oprirea operațiunilor de la Ras Tanura vine în urma unei întreruperi operaționale de săptămâna trecută la instalația de gaze petroliere lichefiate Juaymah, care a afectat și exporturile. Terminalul Juaymah, situat în apropierea zăcământului de gaze Jafurah și a rafinăriei Ras Tanura, este unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichide din lume.

Acțiunile europene sunt așteptate să înceapă noua săptămână de tranzacționare ferm pe teritoriul negativ, pe măsură ce piețele globale scad după ce SUA și Israelul au lansat atacuri pe scară largă asupra Iranului în weekend.

Explozii puternice s-au auzit pentru a treia zi în Dubai și Abu Dhabi. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat într-o postare pe X că forțele aeriene și unitățile de apărare aeriană ale țării au interceptat „165 de rachete balistice, două rachete de croazieră și 541 de drone iraniene de la începutul atacului iranian”.

Printre locațiile vizate s-au numărat emblematicul hotel Burj Al Arab din Dubai, Hotelul Fairmont de pe Palm, portul Jebel Ali, turnurile Etihad din Abu Dhabi și aeroporturile internaționale din cele două emirate.