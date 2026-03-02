Bursele europene scad puternic în prima zi de tranzacționare de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 12:28 02 Mar 2026 Modificat la 12:40 02 Mar 2026

Piețele europene și asiatice au consemnat scăderi semnificative în deschiderea tranzacțiilor de luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Principalele burse europene au deschis ședința de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, în urma războiului din Orientul Mijlociu, care, între timp, adus prețul petrolului la peste 80 de dolari pe baril, relatează Agerpres, care citează EFE.

În topul scăderilor din deschiderea tranzacțiilor s-a evidențiat bursa din Madrid, cu corecții de 3,2%.

La Frankfurt, piața de acțiuni a scăzut cu 2,23%, iar la Milano, cu 2,07 %.

Bursa din Paris avea o corecție generală de 1,75%, iar cea din Londra, de 0,60%.

Euro Stoxx50, indicele la care contribuie companiile europene cu cea mai mare capitalizare, a început sesiunea cu o depreciere de 2,19%.

Pe fondul scăderilor, refugiul este în aur: prețul metalului galben a urcat cu 2,53%, până la 5.411,48 dolari uncia, în timp ce argintul s-a scumpit cu 2,04%, până la 95,66 dolari.

Analiștii estimează că actualul conflict va duce la o perioadă de volatilitate și incertitudine.

Prețul petrolului a resimțit imediat șocul războiului din Orientul Mijlociu

Prima care a resimțit șocul atacurilor SUA și Israel în Iran a fost piața petrolieră.

Țițeiul Brent, de referință în Europa, s-a scumpit cu 9,88 %, până la 80,02 dolari, un nivel ce nu a mai fost atins de la finele lunii iunie 2025.

Contextul este complicat de blocarea, de către Iran, a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, prețul gazelor a crescut luni cu 26,87%.

Corecții s-au înregistrat, luni, și în Asia: indicele Nikkei al bursei din Tokio era în scădere cu 1,35%.

Indicele bursei din Hong Kong pierdea 2,14%.

Bursa din Shanghai a început ședința pe roșu, însă a consemnat la finalul tranzacțiilor un câștig de 0,47%.

Pe Wall Street, piața contractelor futures anticipează o sesiune pe roșu, cu scăderi de peste 1%, care ar putea atinge 2% în cazul indicelui tehnologic Nasdaq.

Pe de altă parte, criptomoneda bitcoin a urcat ușor, cu 0,55%, până la 66.029,44 dolari.