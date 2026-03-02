Antena 3 CNN Externe Bursele europene scad puternic în prima zi de tranzacționare de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

Bursele europene scad puternic în prima zi de tranzacționare de la începutul războiului din Orientul Mijlociu

A.I.
1 minut de citit Publicat la 12:28 02 Mar 2026 Modificat la 12:40 02 Mar 2026
Piețe actiuni scaderi
Piețele europene și asiatice au consemnat scăderi semnificative în deschiderea tranzacțiilor de luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Principalele burse europene au deschis ședința de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, în urma războiului din Orientul Mijlociu, care, între timp, adus prețul petrolului la peste 80 de dolari pe baril, relatează Agerpres, care citează EFE.

În topul scăderilor din deschiderea tranzacțiilor s-a evidențiat bursa din Madrid, cu corecții de 3,2%.

La Frankfurt, piața de acțiuni a scăzut cu 2,23%, iar la Milano, cu 2,07 %.

Bursa din Paris avea o corecție generală de 1,75%, iar cea din Londra, de 0,60%.

Euro Stoxx50, indicele la care contribuie companiile europene cu cea mai mare capitalizare, a început sesiunea cu o depreciere de 2,19%.

Pe fondul scăderilor, refugiul este în aur: prețul metalului galben a urcat cu 2,53%, până la 5.411,48 dolari uncia, în timp ce argintul s-a scumpit cu 2,04%, până la 95,66 dolari.

Analiștii estimează că actualul conflict va duce la o perioadă de volatilitate și incertitudine.

Prețul petrolului a resimțit imediat șocul războiului din Orientul Mijlociu

Prima care a resimțit șocul atacurilor SUA și Israel în Iran a fost piața petrolieră.

Țițeiul Brent, de referință în Europa, s-a scumpit cu 9,88 %, până la 80,02 dolari, un nivel ce nu a mai fost atins de la finele lunii iunie 2025.

Contextul este complicat de blocarea, de către Iran, a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, prețul gazelor a crescut luni cu 26,87%.

Corecții s-au înregistrat, luni, și în Asia: indicele Nikkei al bursei din Tokio era în scădere cu 1,35%.

Indicele bursei din Hong Kong pierdea 2,14%. 

Bursa din Shanghai a început ședința pe roșu, însă a consemnat la finalul tranzacțiilor un câștig de 0,47%.

Pe Wall Street, piața contractelor futures anticipează o sesiune pe roșu, cu scăderi de peste 1%, care ar putea atinge 2% în cazul indicelui tehnologic Nasdaq.

Pe de altă parte, criptomoneda bitcoin a urcat ușor, cu 0,55%, până la 66.029,44 dolari.

Etichete: scaderi la burse Război în Orientul Mijlociu pretul petrolului

