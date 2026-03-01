Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab au fost lovite de drone iraniene. Cel puțin patru oameni au fost răniți

1 minut de citit Publicat la 00:56 01 Mar 2026 Modificat la 01:00 01 Mar 2026

Aeroportul din Dubai și hotelul Burj Al Arab, lovite de drone iraniene. Foto: Colaj X

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite confirmă că Aeroportul Internațional Dubai a fost lovit în timpul atacurilor de represalii ale Iranului împotriva SUA și Israelului. De asemenea, cel mai cunoscut hotel din Dubai, Burj Al Arab, a fost lovit de resturile unei drone.

Autoritățile din Dubai au anunțat că o dronă a fost interceptată, iar schijele acesteia au provocat un incendiu de proporții reduse pe fațada exterioară a hotelului Burj Al Arab.

Dubai Media Office:



The competent authorities in Dubai announced that a drone had been intercepted, and its shrapnel caused a limited fire on the exterior facade of the Burj Al Arab Hotel, and civil defense teams were able to control the incident without any injuries occurring. https://t.co/pLY58I0oTy — Open Source Intel (@Osint613) February 28, 2026

Echipele de apărare civilă au reușit să țină incidentul sub control, fără a se înregistra victime.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată, de asemenea, pagube semnificative la unul dintre terminalele aeroportului din Dubai.

Biroul de Presă al Guvernului din Dubai a anunțat pe Twitter că patru angajați ai aeroportului au fost răniți și primesc în prezent îngrijiri medicale.

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Instituția guvernamentală susține că aeroportul a suferit doar „pagube minore” în urma incidentului, care a fost ținut sub control.