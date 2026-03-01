Antena 3 CNN Externe Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab au fost lovite de drone iraniene. Cel puțin patru oameni au fost răniți

Aeroportul din Dubai și hotelul de lux Burj Al Arab au fost lovite de drone iraniene. Cel puțin patru oameni au fost răniți

1 minut de citit Publicat la 00:56 01 Mar 2026 Modificat la 01:00 01 Mar 2026
Aeroportul din Dubai și hotelul Burj Al Arab, lovite de drone iraniene. Foto: Colaj X

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite confirmă că Aeroportul Internațional Dubai a fost lovit în timpul atacurilor de represalii ale Iranului împotriva SUA și Israelului. De asemenea, cel mai cunoscut hotel din Dubai, Burj Al Arab, a fost lovit de resturile unei drone.

Autoritățile din Dubai au anunțat că o dronă a fost interceptată, iar schijele acesteia au provocat un incendiu de proporții reduse pe fațada exterioară a hotelului Burj Al Arab.

Echipele de apărare civilă au reușit să țină incidentul sub control, fără a se înregistra victime.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată, de asemenea, pagube semnificative la unul dintre terminalele aeroportului din Dubai.

Biroul de Presă al Guvernului din Dubai a anunțat pe Twitter că patru angajați ai aeroportului au fost răniți și primesc în prezent îngrijiri medicale.

Instituția guvernamentală susține că aeroportul a suferit doar „pagube minore” în urma incidentului, care a fost ținut sub control.

