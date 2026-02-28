Rusia ar putea provoca un incident nuclear și să dea vina pe Ucraina. Avertismentul Institutului pentru Studiul Războiului

O captură de ecran dintr-un videoclip publicat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski arată un incendiu izbucnit la Centrala Nucleară Zaporojie, în Zaporojie, Ucraina, la 11 august 2024. sursa foto: Hepta

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank din SUA, arată într-un raport că Rusia caută modalități de a devia atenția de la „incapacitatea armatei” de a-și atinge obiectivele în Ucraina și ar putea provoca un incident nuclear pentru a face acest lucru, scrie Euronews.

„Kremlinul ar putea planifica să dea vina pe Ucraina pentru un incident radiologic generat de Rusia pe teritoriul ucrainean”, a transmis Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), afirmând că Moscova vede acest lucru ca pe un instrument „pentru a convinge Occidentul să abandoneze Ucraina sau ca pe o nouă încercare de a frânge voința Ucrainei de a continua rezistența”.

Rusia a vizat infrastructura energetică nucleară a Ucrainei, lovind în repetate rânduri centralele nucleare ucrainene și infrastructura aferentă. Aceste atacuri riscă să provoace un incident radiologic.

„Rusia ar putea provoca intenționat sau neintenționat un incident și apoi să acuze Ucraina că a folosit o armă nucleară sau radiologică”, se arată în raport.

Avertismentul ISW vine după ceea ce think tank-ul a descris drept „o afirmație fără temei” a Serviciului rus de Informații Externe (SVR), potrivit căreia Regatul Unit și Franța ar încerca să transfere Ucrainei o „bombă murdară” sau o armă nucleară, precum și sisteme de livrare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mers și mai departe, afirmând că „intenția Parisului și Londrei de a transfera o bombă nucleară la Kiev reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional”.

„Aceste informații vor fi luate în considerare” de Rusia în timpul negocierilor privind Ucraina, a adăugat Peskov.

„Oficiali ruși de rang înalt au amplificat afirmațiile SVR într-un efort informațional coordonat, pe care ISW îl evaluează ca fiind menit să ridice retorica escaladării nucleare și să distragă atenția de la aniversarea războiului”, se arată în raport.

ISW subliniază că retorica nucleară a Rusiei „se înscrie într-un tipar recurent”, Kremlinul folosind în trecut narațiunea falsă potrivit căreia Ucraina ar intenționa să utilizeze o „bombă murdară”, pentru a influența discuțiile occidentale despre sprijinul pentru Kiev sau pentru a crea condiții pentru eventuale operațiuni de care să creeze o diversiune.

„ISW continuă să evalueze că utilizarea armelor nucleare de către Rusia rămâne puțin probabilă”, se precizează în raport.

Singura diferență notabilă în noile afirmații este că, de această dată, Moscova indică în mod explicit Regatul Unit și Franța.

Cele două țări europene au condus discuțiile în cadrul așa-numitei „Coaliții de Voință” privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Cea mai recentă reuniune a avut loc marți, chiar în ziua aniversării invaziei la scară largă a Rusiei. Tot marți, Regatul Unit a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, criticat dur de Rusia.

Cernobîl și Zaporojie, posibile ținte?

Ucraina are patru centrale nucleare, iar una dintre ele se află sub control rusesc din 2022.

Trupele Moscovei au ocupat Centrala Nucleară Zaporojie (ZNPP) încă din primele zile ale invaziei la scară largă.

În acești patru ani, Ucraina nu a avut acces la sit, care a fost puternic militarizat de trupele ruse.

Un raport al McKenzie Intelligence Services (MIS), realizat la solicitarea Greenpeace Ucraina, arată continuarea militarizării centralei nucleare Zaporojie și a infrastructurii aferente.

„ZNPP funcționează ca o bază militară rusă”, cu construirea de buncăre, hangare și un baraj, încălcând protocoalele de siguranță.

Centrala a suferit în repetate rânduri întreruperi totale de alimentare cu energie, adesea din cauza acțiunilor militare.

ZNPP este una dintre cele mai mari 10 centrale nucleare din lume, iar situația sa în contextul luptelor a alimentat temeri privind o posibilă catastrofă nucleară.

Cernobîl, locul celui mai grav dezastru nuclear din lume, a fost ocupat de trupele ruse în primele zile ale războiului total declanșat de Moscova în 2022.

A rămas sub controlul acestora mai bine de o lună, până când forțele ucrainene au respins trupele ruse din regiunea Kiev.

Ulterior, s-a confirmat că soldații ruși au săpat tranșee în cea mai contaminată parte a zonei de excludere Cernobîl, primind „doze semnificative” de radiații.

În 2025, un atac cu dronă rusească a avariat noua structură de izolare de la Cernobîl (New Safe Confinement – NSC), un proiect coordonat la nivel european, menit să protejeze rămășițele încă radioactive ale reactorului dezafectat și sarcofagul original construit imediat după dezastru.

În ianuarie, Cernobîl a suferit o întrerupere totală a alimentării cu energie electrică, ca urmare a loviturilor rusești.